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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Polityka

Żurek pyta Amerykanów o Ziobrę. „Bardzo nas to ciekawi”

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że zwrócił się do amerykańskiej federalnej agencji ścigania z prośbą o wyjaśnienie podstawy prawnej pobytu posła PiS Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP3 Łódź, Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (TVP3 Łódź, Telewizja Republika)

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi dopuszczenie się przestępstw w ramach śledztwa dot. domniemanych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Ziobro stoi tymczasem na stanowisku, zgodnie z którym nie może w Polsce liczyć na sprawiedliwy proces, wobec czego opuścił terytorium kraju. Najpierw korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Dziś minister Waldemar Żurek poinformował, że skierował pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej Immigration and Customs Enforcement (ICE), w którym poprosił o udzielenie informacji na temat podstawy prawnej, na jakiej poseł Ziobro przebywa w USA. 

- „Bardzo nas to ciekawi”

- napisał minister sprawiedliwości na X.com.

W ub. tygodniu minister Żurek informował o pracach nad wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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