Żurek pyta Amerykanów o Ziobrę. „Bardzo nas to ciekawi”

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi dopuszczenie się przestępstw w ramach śledztwa dot. domniemanych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Ziobro stoi tymczasem na stanowisku, zgodnie z którym nie może w Polsce liczyć na sprawiedliwy proces, wobec czego opuścił terytorium kraju. Najpierw korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Dziś minister Waldemar Żurek poinformował, że skierował pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej Immigration and Customs Enforcement (ICE), w którym poprosił o udzielenie informacji na temat podstawy prawnej, na jakiej poseł Ziobro przebywa w USA.

- „Bardzo nas to ciekawi”

- napisał minister sprawiedliwości na X.com.

Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Z. Ziobry.



Zwróciłem się do p.o Dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi.



Przypominam, że polskie władze unieważniły mu… pic.twitter.com/40ps9q0Fzk — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 14, 2026

W ub. tygodniu minister Żurek informował o pracach nad wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.