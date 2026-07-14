W Trybunale Konstytucyjnym odbywa się dziś Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, poświęcone kwestiom organizacyjnym. W tym czasie do siedziby trybunału weszło czterech sędziów, którzy nie rozpoczęli orzekania z uwagi na brak złożenia ślubowania wobec prezydenta. Towarzyszył im prokurator oraz funkcjonariusze policji.

Śledczy opuścili budynek po kilkunastu minutach. Niedługo później z dziennikarzami przed budynkiem spotkali się sędziowie domagający się dopuszczenia do prac organu bez złożenia wymagane prawem ślubowania. Poinformowali oni, że policja została wezwana po tym, jak dwóm z nich odmówiono możliwości wejścia do budynku. Nie wyjaśnili jednak, jakie czynności na miejscu przeprowadzał prokurator. Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że prezes TK Bogdan Święczkowski podtrzymał swoje stanowisko, zgodnie z którym osoby, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, nie nawiązały stosunku służbowego, wobec czego nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.