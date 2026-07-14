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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Wieści z kraju

Prokurator i policja w Trybunale Konstytucyjnym

Czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy dotychczas nie złożyli ślubowania wobec głowy państwa, weszło dziś do siedziby trybunału w towarzystwie prokuratora i policji. Po kilkunastu minutach śledczy opuścili budynek.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

W Trybunale Konstytucyjnym odbywa się dziś Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, poświęcone kwestiom organizacyjnym. W tym czasie do siedziby trybunału weszło czterech sędziów, którzy nie rozpoczęli orzekania z uwagi na brak złożenia ślubowania wobec prezydenta. Towarzyszył im prokurator oraz funkcjonariusze policji. 

Śledczy opuścili budynek po kilkunastu minutach. Niedługo później z dziennikarzami przed budynkiem spotkali się sędziowie domagający się dopuszczenia do prac organu bez złożenia wymagane prawem ślubowania. Poinformowali oni, że policja została wezwana po tym, jak dwóm z nich odmówiono możliwości wejścia do budynku. Nie wyjaśnili jednak, jakie czynności na miejscu przeprowadzał prokurator. Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że prezes TK Bogdan Święczkowski podtrzymał swoje stanowisko, zgodnie z którym osoby, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, nie nawiązały stosunku służbowego, wobec czego nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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