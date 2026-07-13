- „Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę na lokalizację tego ośrodka”

-oświadczył dr Aschbacher.

Jak zauważył premier Donald Tusk, tym samym Polska staje się „pierwszym krajem na wschodniej flance Unii Europejskiej”, w którym powstanie jedno z centrów ESA.

- „Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie”

- przekonywał.

Placówka ma poprawić bezpieczeństwo kraju, służąc m.in. monitorowaniu sytuacji na granicy czy poprawiając zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

- „Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu”?

- zauważył szef rządu.

Szef resortu finansów Andrzej Domański mówił z kolei o „dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, zwiększeniu, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną”.

- „Wiemy, że każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się sześcio- nawet siedmiokrotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę”

- podkreślił.