Dzień: poniedziałek, 13 lipca 2026 Imieniny: Andrzeja, Henryka, Kingi Liturgia: Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Uwaga

Sam Neill nie żyje. Słynny aktor miał 78 lat

Sam Neill nie żyje. Słynny nowozelandzki aktor zmarł w wieku 78 lat.

1 min czytania
Sam Neill
Sam Neill · fot. Fot. New Zealand Government, Office of the Governor-General (Photo by Mark Tantrum/ http://marktantrum.com) via Wikipedia, CC BY 4.0

Informacje o śmierci aktora przekazała jego rodzina. W 2022 roku zdiagnozowano u niego nowotwór krwi – chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek . Sam informował jednak później, że po zastosowaniu chemioterapii choroba jest w fazie remisji.

Neilla zapamiętamy z jego licznych ról w kinowych hitach, takich jak „Park Jurajski” czy „Zaklinacz koni”. Występował też w słynnych serialach jak „Peaky Blinders” czy  „Dynastia Tudorów”.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,

A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Źródło: dam/rmf24.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej