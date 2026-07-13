Sam Neill nie żyje. Słynny aktor miał 78 lat

Informacje o śmierci aktora przekazała jego rodzina. W 2022 roku zdiagnozowano u niego nowotwór krwi – chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek . Sam informował jednak później, że po zastosowaniu chemioterapii choroba jest w fazie remisji.

Neilla zapamiętamy z jego licznych ról w kinowych hitach, takich jak „Park Jurajski” czy „Zaklinacz koni”. Występował też w słynnych serialach jak „Peaky Blinders” czy „Dynastia Tudorów”.