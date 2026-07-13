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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Pamiętamy

„Rosyjscy mordercy i komunistyczni polscy zdrajcy”. Prof. Gliński o rocznicy Obławy Augustowskiej

„Dziś rocznica Obławy Augustowskiej” – wspomniał we wczorajszym wpisie prof. Piotr Gliński. Był wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że wciąż nie odnaleźliśmy ciał ofiar.

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Tablica na wzgórzu w Gibach / Prof. Piotr Gliński
Tablica na wzgórzu w Gibach / Prof. Piotr Gliński · fot. Fot. Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) via Wikipedia, CC BY-SA 3.0 / Kancelaria Sejmu - Aleksander Zieliński via Wikipedia, CC BY 2.0

„Rosyjscy mordercy, niestety wspierani przez komunistycznych polskich zdrajców, zamordowali w niej co najmniej 600 osób” – pisze na x.com polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Dalej dodaje:

„Do dziś nie odnaleźliśmy ich ciał, choć białostocki IPN wie gdzie, tuż za polską granicą, leżą…”.

Przypomniał również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i prof. M. Gawin, a także dzięki miejscowym społecznikom, rozpoczął budowę Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, którą otwarto 12 lipca 2025 roku, w 80. rocznicę tego wydarzenia.

Warto tu zwrócić uwagę na inny wpis Glińskiego, który ten opublikował na x.com dokładnie rok temu:

„Po oficjalnej uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjechałem na chwilę obejrzeć instytucję, którą stworzyliśmy z premierem Morawieckim i min. Gawin. Pięknie i godnie wyszło. Pracownicy przyjęli sympatycznie. Oprowadzają po ciekawej wystawie”.

Dalej dodał:

„Nagle słyszę zamieszanie. Stanowczy spór zwiedzających z oprowadzającą. O co chodzi? Ano wśród przedstawionych sprawców zbrodni zabrakło jednej postaci. Tak, zero zdziwienia. Muzeum aktualnie milczy o Maksymilianie Schnepfie…”.

 


 


 

 

Źródło: dam/x.com

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