„Rosyjscy mordercy, niestety wspierani przez komunistycznych polskich zdrajców, zamordowali w niej co najmniej 600 osób” – pisze na x.com polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Dalej dodaje:

„Do dziś nie odnaleźliśmy ich ciał, choć białostocki IPN wie gdzie, tuż za polską granicą, leżą…”.

Przypomniał również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i prof. M. Gawin, a także dzięki miejscowym społecznikom, rozpoczął budowę Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, którą otwarto 12 lipca 2025 roku, w 80. rocznicę tego wydarzenia.

Warto tu zwrócić uwagę na inny wpis Glińskiego, który ten opublikował na x.com dokładnie rok temu:

„Po oficjalnej uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjechałem na chwilę obejrzeć instytucję, którą stworzyliśmy z premierem Morawieckim i min. Gawin. Pięknie i godnie wyszło. Pracownicy przyjęli sympatycznie. Oprowadzają po ciekawej wystawie”.

Dalej dodał:

„Nagle słyszę zamieszanie. Stanowczy spór zwiedzających z oprowadzającą. O co chodzi? Ano wśród przedstawionych sprawców zbrodni zabrakło jednej postaci. Tak, zero zdziwienia. Muzeum aktualnie milczy o Maksymilianie Schnepfie…”.





Nagle słyszę zamieszanie. Stanowczy spór zwiedzających z oprowadzającą. O co chodzi? Ano wśród przedstawionych sprawców zbrodni zabrakło jednej postaci. Tak, zero zdziwienia. Muzeum aktualnie milczy o Maksymilianie Schnepfie... 2/2 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) July 13, 2025



