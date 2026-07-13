Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację w sprawie kradzieży zegarków i plecaka. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie, operacyjni prowadzili ustalenia. W wyniku ich działań szybko namierzyli osobę podejrzaną w sprawie kradzieży. Kiedy doszło do zatrzymania 47-latka w jego mieszkaniu, policjanci przeprowadzili przeszukanie. W trakcie czynności operacyjni ujawnili kartę płatniczą na dane innej osoby oraz dowód osobisty na dane innej osoby, ze zdjęciem zatrzymanego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, policjanci rozpoczęli czynności mające na celu wyjaśnienie pochodzenia ujawnionego dokumentu.

Skrupulatne, wielogodzinne czynności operacyjne policjantów krok po kroku doprowadziły ich do rozwikłania tej sprawy. Policjanci ustalili przestępczy proceder, polegający na podrabianiu i posługiwaniu się przez sprawców dokumentami osób bez ich wiedzy i zgody, zakładaniem na ich dane kont bankowych, zaciąganiem kredytów i pożyczek na ich dane oraz wypłacaniem środków pieniężnych z bankomatów. Operacyjni namierzyli również wynajęte biuro, które służyło jak „callcenter” do przestępczego procederu w celu dokonywania oszustw. Podczas przeszukania „biura”, policjanci ujawnili tam kilkaset kart SIM, telefony komórkowe, laptopy, karty bankomatowe, modulator głosu oraz szereg różnych dokumentów, a także podrobione dokumenty osobiste, na których były inne nazwiska osób, natomiast na zdjęciach widniał jeden i ten sam mężczyzna.

Policjanci przeanalizowali zgromadzone materiały, ustalili sposób działania sprawców, każdy z nich miał przypisaną rolę. Operacyjni dotarli do pokrzywdzonych oraz spersonalizowali osoby podejrzane o ten przestępczy proceder.

Jak ustalili, w jednym przypadku sprawcy założyli rachunek bankowy na dane personalne pokrzywdzonego, bez jego wiedzy i zgody, a następnie podszywali się pod niego, oferując w sieci przyspieszone kursy na prawo jazdy. W taki sposób przejmowali od innych osób pokrzywdzonych wpłaty środków finansowych na ten cel, bez zamiaru realizacji swojej oferty. W taki sposób dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 223 tys. zł.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę. Śledczy gromadzili materiał procesowy, operacyjni po kolei docierali do każdej z osób, która brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwaj mężczyźni to bracia w wieku 30 i 34 lat, którzy przebywali na wolności w ramach zawieszonego tymczasowego aresztu, wcześniej notowani i karani za róże przestępstwa. Pozostali dwaj mężczyźni w wieku 53 i 49 lat również wpadli w ręce operacyjnych. Obaj przebywali łącznie około 20 lat w zakładach karnych, za różne przestępstwa. Policjanci przy dwóch z zatrzymanych ujawnili narkotyki oraz gotówkę i telefony komórkowe.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych podejrzani usłyszeli łącznie 31 zarzutów dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej, kradzieży tożsamości w zbiegu z oszustwem i usiłowaniem oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tys. zł. Dwóch z podejrzanych dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydziału ds. Wojskowych, sąd zastosował wobec czwórki podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za te przestępstwa, z uwagi na znaczną wartość przestępstw przeciwko mieniu, może im grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.