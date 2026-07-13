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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Ukraina

Niemiecki publicysta: To Zełenski zepsuł relacje z Polską

Niemiecki dziennik „Die Welt” opublikował komentarz publicysty Thomasa Schmida, w którym autor wprost wskazuje, kto ponosi winę za obecne napięcia między Kijowem a Warszawą. Zdaniem autora to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski doprowadził do ochłodzenia relacji z Polską, decydując się na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA".

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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski · fot. Fot. Flickr - President of Ukraine

Schmid przypomina zbrodnie, jakich dopuściły się OUN i UPA na Polakach oraz Żydach w czasie II wojny światowej. Jego zdaniem Zełenski, podejmując taką decyzję, zignorował historyczną wrażliwość Polaków.

Przypomniał, że dotyczy to narodu, który po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji w 2022 roku bez wahania okazał Ukrainie ogromną solidarność i pomoc na niespotykaną wcześniej skalę. Publicysta wskazuje, że to Zełenski zaognił sytuację.

Autor komentarza zwraca uwagę, że niestety spór o historię zaczyna przysłaniać wspólny interes obu krajów, jakim jest przeciwstawienie się rosyjskiej agresji. Publicysta uważa też, że problem sięga głębiej i dotyczy całej Unii Europejskiej. Zarzuca Brukseli, że ta po rozszerzeniu wspólnoty na wschód nie potraktowała poważnie historycznych doświadczeń krajów Europy Środkowo-Wschodniej i liczyła na to, że te z czasem zaczną zanikać.

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