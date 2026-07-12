Niedawno premier Swyrydenko zastąpiła Zełenskiego, stając na czele ukraińskiej delegacji, która przybyła do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Okazuje się jednak, że w ocenie Zełenskiego prace związane z odbudową potrzebują lepszych kadr.

- „Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej”

- oświadczył ukraiński przywódca.

- „Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole”

- dodał.

Urząd premiera Swyrydenko piastowała od lipca ub. roku.