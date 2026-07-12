Niedawno premier Swyrydenko zastąpiła Zełenskiego, stając na czele ukraińskiej delegacji, która przybyła do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Okazuje się jednak, że w ocenie Zełenskiego prace związane z odbudową potrzebują lepszych kadr.
- „Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej”
- oświadczył ukraiński przywódca.
- „Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole”
- dodał.
Urząd premiera Swyrydenko piastowała od lipca ub. roku.
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