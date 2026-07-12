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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Ukraina

Niedawno odwiedziła Polskę. Zełenski zapowiada dymisję premier Swyrydenko

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dziś dymisję premier Julii Swyrydenko. Ze stanowiskami mają pożegnać się też inni członkowie ukraińskiego rządu.

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Fot. screenshot: YouTube (AT World News)
Fot. screenshot: YouTube (AT World News)

Niedawno premier Swyrydenko zastąpiła Zełenskiego, stając na czele ukraińskiej delegacji, która przybyła do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Okazuje się jednak, że w ocenie Zełenskiego prace związane z odbudową potrzebują lepszych kadr. 

- „Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej”

- oświadczył ukraiński przywódca.

- „Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole”

- dodał.

Urząd premiera Swyrydenko piastowała od lipca ub. roku.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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