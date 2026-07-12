O wiceministrze nauki Andrzeju Szeptyckim, który sam nazywa się członkiem ukraińskiej mniejszości w Polsce, głośno zrobiło się w maju, kiedy krytykował prezydenta Karola Nawrockiego po zapowiedzi odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Później na antenie TOK FM reprezentant rządu Donalda Tuska porównywał zbrodniarzy z Ukraińskiej Powstańczej Armii do Żołnierzy Niezłomnych.

- „UPA to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o Zbrodni Wołyńskiej, walczyła o niepodległość Ukrainy. Walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna”

- opowiadał.

- „To byli tacy trochę - ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa - ukraińscy żołnierze niezłomni. Grzegorz Motyka w swojej historii UPA ciągnie historię Ukraińskiej Powstańczej Armii do roku 1960, kiedy bodajże wyłapano czy rozbito ostatnią jednoosobową jednostkę UPA. Ludzie, którzy- jak mówię walczyli w warunkach beznadziejnych, długo, konsekwentnie. To punkt, do którego Ukraińcy walczący z Rosją od 2014 roku mogą się w naturalny sposób odwołać”

- dodał.

Teraz wiceminister Szeptycki postanowił o sobie przypomnieć, uderzając w prezydenta po jego wczorajszym wystąpieniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach.

- „W rocznicę krwawej niedzieli prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że II Rzeczpospolita nie była rajem dla Ukraińców, bo było wiele napięć, normalnych w skali mniejszości narodowych. Te problemy - zdaniem Prezydenta - były, są i będą. Trudno zaakceptować takie normalizowanie problemów II RP, by przypomnieć tylko pacyfikację Małopolski Wschodniej, niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie, getto ławkowe dla studentów żydowskich, terroryzm OUN czy instrumentalizację sytuacji mniejszości niemieckiej przez Berlin”

- napisał w mediach społecznościowych.

- „To nie była normalna sytuacja. Ani dziś ani w przyszłości ani Polska ani jej sąsiedzi nie mogą sobie pozwolić na taką politykę wobec mniejszości”

- dodał.

Co ciekawe, wiceminister zablokował możliwość komentowania swojego wpisu.