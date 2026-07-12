Maciej Bienert: „Fakt” nagina fakty

Hotel funkcjonował, czyli: opłacał pracowników, bierzecie koszty, kuchnie itd. Z tego tytułu rozłączał wszystkie wydatki, które wpływały na wymiar podatku. Z jakiegoś powodu hotel nie chce rozliczyć strony przychodowej.

Kilka dni temu zadzwoniłem do tego hotelu z zapytaniem o pobyt dla rodziny z trójką dzieci. Okazało się, cena przy pobycie na miesiąc wynosiła około 60 PLN za osobę. Te wpływy hotel musiałaby księgowo rozliczyć. Więc w ta kwota zawiera podatki i VAT.

W roku 2022 hotel otrzymywał 70 PLN za każdy dzień pobytu uchodźcy. Przy skali wynajmu ponad 100 pokoi jest to bardzo dobra stawka. W ten sposób wypłacono około 15 mln PLN.

Dziwne jest to, że jest problem z rozliczeniem tych wpływów.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje wielomilionowe środki publiczne za świadczone usługi, opinia publiczna ma prawo oczekiwać, że wszystkie wpływy zostały prawidłowo wykazane i rozliczone zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie chodzi o podważanie samej idei pomocy uchodźcom ani o krytykę przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz państwa.

Chodzi o podstawową zasadę przejrzystości finansów publicznych.

Każda złotówka pochodząca z budżetu państwa powinna być wydatkowana i rozliczona w sposób jasny, zgodny z przepisami oraz możliwy do zweryfikowania.

Jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych lub księgowych, powinny zostać wyjaśnione przez właściwe organy. Do takiej kontroli doszło. W jej wyniku przedsiębiorca został zobowiązany do zapłacenia należnych podatków.

Fejki zamiast faktów.

Dziennik Fakt chciał wywołać dyskusję na temat udzielania zakwaterowania uchodźcom i taka jest rola mediów. Zabrakło jednego: faktów.

Rzetelna debata publiczna powinna opierać się na faktach, dokumentach oraz obowiązujących przepisach, a nie na domysłach czy emocjach.

Maciej Bienert