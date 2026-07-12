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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Kościół

Leon XIV pozdrawia pielgrzymów na Jasnej Górze

Po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo Leon XIV przekazał swoje pozdrowienia pielgrzymującym 12 lipca na Jasną Górę. Tego dnia odbywa się pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Papież mówił też o cierpiących z powodu wojen – na Bliskim Wschodzie, Ukrainie i w innych częściach świata.

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Fot. Vatican Media
Fot. Vatican Media

Wojciech Rogacin – Watykan

Leon XIV po pozdrowieniu mieszkańców Castel Gandolfo, z którymi odmówił wspólnie modlitwę Anioł Pański, zwrócił uwagę na konflikty toczące się na świecie.

Nie zgasić płomyka nadziei na pokój

„Niestety, nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wiatry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć oraz po raz kolejny godząc w tak wielu niewinnych ludzi. Nie pozwólmy, aby te wiatry zgasiły płomyk nadziei i pokoju, nawet wtedy, gdy wydaje się on wątły i migotliwy" - wskazał Ojciec Święty.

Dodał, że należy szukać drogi dialogu, spotkania i dyplomacji - jedynej drogi, która może prowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody będą mogły żyć pojednane, w poczuciu wzajemnego bezpieczeństwa i z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Pozdrowienia dla marynarzy

Ojciec Święty przypomniał również o obchodzonej „Niedziela Morza". Skierował myśli ku wszystkim marynarzom, rybakom i pracownikom portowym na świecie, którzy -doświadczając rozłąki z bliskimi, a czasem także lęku z powodu konfliktów obejmujących szlaki morskie - swoją cierpliwą i cichą pracą wspierają handel i życie wielu narodów.

Do pielgrzymów na Jasnej Górze

Na koniec wspomniał o pielgrzymujących dzisiaj na Jasną Górę pielgrzymach w Polsce. „Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi, zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed Ikoną Jasnogórską, aby jako 'uczniowie-misjonarze' byli radosnymi świadkami Ewangelii" - powiedział Ojciec Święty.

Na Jasnej Górze odbywa się w tych dniach XXXV jubileuszowa pielgrzymka Rodziny Radia Maryja.

 

Źródło: Vativannews.va/pl

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