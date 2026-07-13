Na początku Zwykłe przeziębienie czy angina?

Niewielkie drapanie lub pieczenie w gardle może być efektem krótkotrwałego podrażnienia i ustąpić samoistnie. Gdy jednak ból zaczyna rzutować na cały organizm, wywołując łamanie w kościach, dreszcze czy gorączkę, najczęściej jest to zwiastun rozwijającej się infekcji. Zanim zaczniesz działać, sięgnij po termometr. Pomiar temperatury i uważna obserwacja ciała to klucz do zrozumienia, z czym tak naprawdę się mierzysz.

Umiarkowany stan podgorączkowy, któremu towarzyszy katar, to zazwyczaj znak, że organizm walczy z klasyczną, łagodną wirusówką. Jeśli jednak temperatura nagle ostro szybuje w górę, gardło boli tak, że uniemożliwia przełykanie śliny, a do tego nie pojawia się kaszel – może to być angina, która wymaga zastosowania antybiotyku. Warto pamiętać, że przez wysoką temperaturę i ogólne rozbicie na samym początku możemy mylnie sądzić, że to po prostu grypa, którą leczy się wyłącznie objawowo. Jeśli więc mimo odpoczynku czujesz się coraz gorzej, najlepszym krokiem jest pilna wizyta u lekarza i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Miejscowe leczenie objawowe bólu gardła

Bez względu na to, czy ból gardła towarzyszy przeziębieniu, czy zwiastuje anginę bakteryjną, jego najbardziej dokuczliwym objawem pozostaje pieczenie i trudności z przełykaniem. W takich sytuacjach, obok ogólnych zaleceń i odpoczynku, warto rozważyć zastosowanie miejscowych produktów leczniczych. Działają one bezpośrednio w miejscu stanu zapalnego, przynosząc pacjentowi szybką ulgę w czasie infekcji.

Przykładem takiego rozwiązania jest Orofar Max – produkt leczniczy dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia zawierający chlorek cetylopirydyniowy oraz chlorowodorek lidokainy. Pierwsza z tych substancji to antyseptyk działający bakteriobójczo, który wykazuje również właściwości przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. [3] Z kolei chlorowodorek lidokainy odpowiada za działanie miejscowo znieczulające, co pozwala złagodzić ból gardła oraz ból towarzyszący infekcjom jamy ustnej. [3] Takie podejście pozwala jednocześnie eliminować chorobotwórcze patogeny, a zarazem szybko redukować uciążliwy dyskomfort, ułatwiając swobodne przełykanie.

Jak dodatkowo wspierać organizm przy stanie zapalnym gardła?

Podstawą jest systematyczne nawadnianie i eliminacja czynników drażniących. Najlepiej wybierać płyny o umiarkowanej temperaturze oraz czasowo wykluczyć z diety potrawy gorące, ostre lub kwaśne. W celu ochrony śluzówki warto sięgać po napary z szałwii o działaniu przeciwzapalnym, preparaty na bazie porostu islandzkiego oraz tradycyjny miód, który działa jak naturalny emolient powlekający gardło. Jeśli to możliwe, warto unikać długotrwałego mówienia podniesionym głosem, ponieważ może to nasilać podrażnienie mechaniczne i wydłużać proces regeneracji tkanek.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1648) – § 4. ust. 1 pkt 1.

Źródła:

Kalicki B, Milart J, Wachnicka-Bąk A et al.: Ból gardła – kiedy leczenie objawowe jest wystarczające? Pediatr Med Rodz 2012; 8(2): 107-110. Citko A: Ostre zapalenie gardła w praktyce lekarza rodzinnego. Lek w Polsce 2025; 35(408): 41-47. Charakterystyka Produktu Leczniczego Orofar Max, pastylki twarde, 01/2024.

Nazwa produktu leczniczego: Orofar MAX, 2 mg + 1 mg, pastylki twarde. Jedna pastylka twarda Orofar MAX zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku (Cetylpyridinii chloridum) i 1 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego (Lidocaini hydrochloridum monohydricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda pastylka twarda zawiera 1,107 g sorbitolu oraz olejek miętowy (zawierający 0,0035 mg limonenu). Białe, prostokątne pastylki o smaku miętowym. Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. Autoryzowany przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Stada Pharm Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Charakterystyka Produktu Leczniczego z 01/2024.