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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Szokujące

Złodziej spoza UE ukradł mitrę św. Januarego z katedry w Neapolu!

8 lipca rano 43-letni obcokrajowiec, po wejściu do katedry w Neapolu, podszedł do kaplicy św. Januarego i ukradł mitrę tego słynnego męczennika z IV wieku i zarazem patrona miasta. Złodziej zdjął ją szybko ze srebrnego popiersia przechowującego relikwie świętego. Choć sprawca spokojnie wmieszał się następnie w tłum turystów, zmierzając do wyjścia, jego działania nie uszły czujnej uwadze pracowników katedry.

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Mitra św. Januarego
Mitra św. Januarego · fot. Fot. Wantay via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Kustosz katedralny natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Korzystając z monitoringu, który na bieżąco przekazywał obraz sytuacji, policja zidentyfikowała złodzieja i powiadomiła z kolei patrol włoskiej armii. Żołnierze zatrzymali mężczyznę ze skradzionym przedmiotem kilka metrów od katedry. Sprawca następnie został formalnie aresztowany przez jednostkę Carabinieri, która przyjechała na miejsce i zwróciła nieuszkodzoną mitrę do katedry. Złodziejowi – według części mediów pochodzi on spoza Unii Europejskiej – postawiono zarzut próby kradzieży kwalifikowanej.

Choć przedmiot ma znaczenie historyczne i religijne, to nie była to uroczysta mitra św. Januarego, zdobiona klejnotami takimi jak diamenty, szmaragdy i rubiny, która jest przykładem kunsztu kościelnej sztuki sakralnej i jest warta ponad 20 milionów euro. Ta druga mitra jest przechowywana osobno przy zachowaniu dużo większych środków bezpieczeństwa. Stanowi też część skarbu – kolekcji zgromadzonej w ciągu wieków dzięki darom zarówno monarchów, papieży, jak i zwykłych wiernych.

Mimo to – jak zauważył publicysta portalu „Zenit” – próba kradzieży „uboższej” mitry była próbą kradzieży przedmiotu, który ma ogromne znaczenie duchowe i historyczne dla mieszkańców miasta i przedstawia więź łączącą pokolenia wiernych ze świętym patronem Neapolu.

Źródło: jjf/zenit.org; en.lascilia.it; en.lamilano.it; inofvaticana.com

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