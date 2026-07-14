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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Wieści z kraju

30 km od Ustki polskie lotnictwo przejęło rosyjski samolot rozpoznawczy

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o interwencji polskich myśliwców, które 30 km od Ustki przejęły nad wodami międzynarodowymi rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.

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Fot. Kirill Naumenko - http://www.airliners.net/photo/Ilyushin-Il-20M/1567560/L/&sid=7ddc3313380fd5c58e193241e501277c za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. Kirill Naumenko - http://www.airliners.net/photo/Ilyushin-Il-20M/1567560/L/&sid=7ddc3313380fd5c58e193241e501277c za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

O incydencie szef MON poinformował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, po interwencji pary polskich myśliwców dyżurnych, rosyjski samolot „oddalił się w kierunku Rosji”. Zaznaczył, że to pierwsza od dłuższego czasu „rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej”.

Rosja zagraża państwom NATO

- „To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw. Sojuszu Północnoatlantyckiego”

- podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Polityk zaapelował, by to zdarzenie „po raz kolejny uświadomiło, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska”. Przypomniał o stanowisku państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, wyrażonym na szczycie w Ankarze, zgodnie z którym „Rosja stanowi bezpośrednie i największe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego członków”.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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