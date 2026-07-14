O incydencie szef MON poinformował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, po interwencji pary polskich myśliwców dyżurnych, rosyjski samolot „oddalił się w kierunku Rosji”. Zaznaczył, że to pierwsza od dłuższego czasu „rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej”.

Rosja zagraża państwom NATO

- „To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw. Sojuszu Północnoatlantyckiego”

- podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Polityk zaapelował, by to zdarzenie „po raz kolejny uświadomiło, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska”. Przypomniał o stanowisku państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, wyrażonym na szczycie w Ankarze, zgodnie z którym „Rosja stanowi bezpośrednie i największe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego członków”.