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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Polityka

Prezes PiS: Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona

Wiele emocji wywołało wystąpienie prof. Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Unia Europejska powinna wstrzymać wsparcie Ukrainy do czasu, aż Kijów odejdzie od gloryfikacji OUN-UPA. Na słowa parlamentarzysty zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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Fot. screenshot: YouTube (Polska to nie wstyd - Przemysław Czarnek, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Polska to nie wstyd - Przemysław Czarnek, Janusz Jaskółka)

Wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera, prof. Przemysław Czarnek wyraził przekonanie, że Unia Europejska powinna zamrozić finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do momentu wejścia przez Kijów na „ścieżkę wartości proludzkich”. Wskazał, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej, by wywrzeć na władzach Ukrainy presję. Chodzi oczywiście o odradzający się za sprawą władz w Kijowie kult zbrodniarzy OUN-UPA na Ukrainie.

- „Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”

- powiedział prof. Czarnek.

Prezes PiS: Opowiadamy się za pomocą dla Ukrainy 

Na jego słowa za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował prezes PiS.

- „Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa”

- oświadczył Jarosław Kaczyński.

Zapewnił, że „sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii”.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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