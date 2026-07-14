Wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera, prof. Przemysław Czarnek wyraził przekonanie, że Unia Europejska powinna zamrozić finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do momentu wejścia przez Kijów na „ścieżkę wartości proludzkich”. Wskazał, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej, by wywrzeć na władzach Ukrainy presję. Chodzi oczywiście o odradzający się za sprawą władz w Kijowie kult zbrodniarzy OUN-UPA na Ukrainie.

- „Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”

- powiedział prof. Czarnek.

Prezes PiS: Opowiadamy się za pomocą dla Ukrainy

Na jego słowa za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował prezes PiS.

- „Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa”

- oświadczył Jarosław Kaczyński.

Zapewnił, że „sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii”.