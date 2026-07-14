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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Uwaga

Chiński rynek samochodowy należy dziś do chińskich marek

Jeszcze sześć lat temu zagraniczne koncerny motoryzacyjne dominowały na chińskim rynku. Marki takie jak Volkswagen, Toyota, Honda czy BMW sprzedawały w Chinach znacznie więcej samochodów niż rodzimi producenci. W tamtym okresie chińskie marki odpowiadały za około 33% sprzedaży nowych aut.

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Chińskie marki samochodów
Chińskie marki samochodów · fot. via ChatGPT

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Chińscy producenci, tacy jak BYD, Geely, Chery, Li Auto, AITO czy Xiaomi Auto, zdobyli zaufanie krajowych klientów i odpowiadają już za około 71% sprzedaży nowych samochodów w Chinach. Zagraniczne marki muszą zadowolić się pozostałą częścią rynku.

Skąd tak duża zmiana? Przede wszystkim chińskie firmy bardzo szybko rozwinęły technologie związane z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi NEV.

Smartfony na kołach.

New Energy Vehicles oferują nowoczesne modele z bogatym wyposażeniem, zaawansowanymi systemami multimedialnymi oraz jazdą wspomaganą sztuczną inteligencją. To wszystko opakowane jest w pudełko zapisem "konkurencyjna cena". Dodatkowo Chińczycy doskonale rozumieją potrzeby lokalnych klientów i błyskawicznie reagują na zmieniające się trendy.

Chiński rynek motoryzacyjny jest dziś najlepszym przykładem, że rodzime marki potrafią skutecznie konkurować z największymi światowymi producentami. Dzieje się to w sytuacji ograniczenia przez rząd ChRL dotacji dla pojazdów elektrycznych.p Coraz częściej to właśnie one wyznaczają kierunek rozwoju całej branży, a sukces osiągnięty na własnym rynku lokalnym staje się trampoliną do ekspansji na Europę, Amerykę Południową i inne regiony świata.

Jedno zdanie najlepiej podsumowuje tę zmianę:

Chińczycy kupują chińskie samochody – i to właśnie dlatego ich producenci stali się światową potęgą motoryzacyjną.

Maciej Bienert

Źródło: mp/Facebook/Maciej Bienert

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