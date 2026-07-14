Chiński rynek samochodowy należy dziś do chińskich marek

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Chińscy producenci, tacy jak BYD, Geely, Chery, Li Auto, AITO czy Xiaomi Auto, zdobyli zaufanie krajowych klientów i odpowiadają już za około 71% sprzedaży nowych samochodów w Chinach. Zagraniczne marki muszą zadowolić się pozostałą częścią rynku.

Skąd tak duża zmiana? Przede wszystkim chińskie firmy bardzo szybko rozwinęły technologie związane z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi NEV.

Smartfony na kołach.

New Energy Vehicles oferują nowoczesne modele z bogatym wyposażeniem, zaawansowanymi systemami multimedialnymi oraz jazdą wspomaganą sztuczną inteligencją. To wszystko opakowane jest w pudełko zapisem "konkurencyjna cena". Dodatkowo Chińczycy doskonale rozumieją potrzeby lokalnych klientów i błyskawicznie reagują na zmieniające się trendy.

Chiński rynek motoryzacyjny jest dziś najlepszym przykładem, że rodzime marki potrafią skutecznie konkurować z największymi światowymi producentami. Dzieje się to w sytuacji ograniczenia przez rząd ChRL dotacji dla pojazdów elektrycznych.p Coraz częściej to właśnie one wyznaczają kierunek rozwoju całej branży, a sukces osiągnięty na własnym rynku lokalnym staje się trampoliną do ekspansji na Europę, Amerykę Południową i inne regiony świata.

Jedno zdanie najlepiej podsumowuje tę zmianę:

Chińczycy kupują chińskie samochody – i to właśnie dlatego ich producenci stali się światową potęgą motoryzacyjną.

Maciej Bienert