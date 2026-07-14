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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Uwaga

IMGW: burze uderzą w Polskę. Alerty pogodowe w 10 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym załamaniem pogody w wielu regionach Polski. Alerty I i II stopnia objęły aż dziesięć województw, a synoptycy wskazują na ryzyko intensywnych burz z ulewami, gradem oraz silnym wiatrem.

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Burza, fot. ilustracyjne
Burza, fot. ilustracyjne · fot. Fot. via Pixabay

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także południowych obszarów Podkarpacia. Zgodnie z komunikatem IMGW, w tych rejonach mogą wystąpić burze przynoszące od 20 do 35 mm deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Miejscami możliwy jest również grad. Alerty mają obowiązywać najpóźniej do godziny 23 we wtorek.

Znacznie poważniej wygląda sytuacja w regionach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia. IMGW wskazuje tu na Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę, a także południowe części województw lubuskiego i świętokrzyskiego. W tych miejscach burze mogą być szczególnie intensywne – prognozowane opady wyniosą od 25 do 40 mm, a lokalnie nawet około 55 mm. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem i opadami gradu.

Źródło: dam/niezalezna.pl

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