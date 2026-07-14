Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także południowych obszarów Podkarpacia. Zgodnie z komunikatem IMGW, w tych rejonach mogą wystąpić burze przynoszące od 20 do 35 mm deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Miejscami możliwy jest również grad. Alerty mają obowiązywać najpóźniej do godziny 23 we wtorek.

Znacznie poważniej wygląda sytuacja w regionach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia. IMGW wskazuje tu na Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę, a także południowe części województw lubuskiego i świętokrzyskiego. W tych miejscach burze mogą być szczególnie intensywne – prognozowane opady wyniosą od 25 do 40 mm, a lokalnie nawet około 55 mm. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem i opadami gradu.