Jednym z deportowanych był 22-letni obywatel Ukrainy zatrzymany w Rybniku. Mężczyzna został skazany za przestępstwa określone w art. 256 § 1 Kodeksu karnego, dotyczące publicznego propagowania ustroju nazistowskiego, komunistycznego, faszystowskiego lub innego totalitarnego, a także za czyn z art. 288 § 1 Kodeksu karnego, dotyczący zniszczenia mienia.

Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Mężczyzna otrzymał również ośmioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw strefy Schengen. Następnie został pod konwojem doprowadzony do granicy i przekazany władzom Ukrainy.

Do podobnych działań doszło również w województwie opolskim. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy po opuszczeniu Zakładu Karnego w Nysie. Jeden z nich odbył karę za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, drugi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posługiwanie się podrobionym ukraińskim prawem jazdy.

Obaj cudzoziemcy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy i przekazani władzom Ukrainy. W ich przypadku orzeczono pięcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.