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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Uwaga

Trzech obywateli Ukrainy deportowanych. Jeden za propagowanie nazizmu

Funkcjonariusze przymusowo zobowiązali do opuszczenia Polski trzech obywateli Ukrainy. Wobec wszystkich wydano decyzje o powrocie oraz zakazy ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

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Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjne · fot. via strazgraniczna.pl

Jednym z deportowanych był 22-letni obywatel Ukrainy zatrzymany w Rybniku. Mężczyzna został skazany za przestępstwa określone w art. 256 § 1 Kodeksu karnego, dotyczące publicznego propagowania ustroju nazistowskiego, komunistycznego, faszystowskiego lub innego totalitarnego, a także za czyn z art. 288 § 1 Kodeksu karnego, dotyczący zniszczenia mienia.

Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Mężczyzna otrzymał również ośmioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw strefy Schengen. Następnie został pod konwojem doprowadzony do granicy i przekazany władzom Ukrainy.

Do podobnych działań doszło również w województwie opolskim. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy po opuszczeniu Zakładu Karnego w Nysie. Jeden z nich odbył karę za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, drugi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posługiwanie się podrobionym ukraińskim prawem jazdy.

Obaj cudzoziemcy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy i przekazani władzom Ukrainy. W ich przypadku orzeczono pięcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

Źródło: mp/strazganiczna.pl

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