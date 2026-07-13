– To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość – powiedział Tusk, podkreślając znaczenie ulokowania ośrodka w Polsce. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów potwierdziła, że 13 lipca premier uczestniczył w oficjalnym ogłoszeniu lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie.

Polska Agencja Prasowa podała, że premier mówił również o projekcie „pierwszego polskiego statku kosmicznego”, który miałby umożliwiać transport między Ziemią a orbitą, obsługę i tankowanie satelitów oraz wykonywanie innych operacji serwisowych.

Warto jednak doprecyzować, że nie chodzi o załogowy odpowiednik amerykańskiego Dragona ani o statek przeznaczony do lotów ludzi na Księżyc. Z opisu przedstawionego przez premiera wynika raczej, że mowa o wyspecjalizowanym pojeździe transportowym lub serwisowym, działającym na orbicie i realizującym zadania związane z obsługą satelitów. Na obecnym etapie nie ogłoszono jego parametrów, wykonawcy, kosztorysu ani harmonogramu.

Kosmiczna wizja zamiast rozmowy o ziemskich problemach

Sama inwestycja w technologie kosmiczne nie jest oczywiście absurdem. Systemy satelitarne odgrywają dziś kluczową rolę w obronności, łączności, nawigacji, monitorowaniu granic i reagowaniu na klęski żywiołowe. ESA już w listopadzie 2025 roku informowała o rozmowach z Polską dotyczących utworzenia nowego centrum poświęconego bezpieczeństwu.

Polska ma również rzeczywisty potencjał naukowy i technologiczny. Misja IGNIS z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego była pierwszą polską misją naukowo-technologiczną na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i obejmowała eksperymenty przygotowane przez polskie firmy oraz instytucje.

O co tak naprawdę chodzi?

Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy ambitna zapowiedź zostaje podana bez podstawowych konkretów (co w przypadku Tuska nie jest niczym nowym) i zaczyna pełnić funkcję politycznego widowiska. „Pierwszy polski statek kosmiczny” brzmi znacznie bardziej efektownie niż dyskusja o brakach w ochronie zdrowia, kosztach życia, problemach przedsiębiorców, sytuacji finansów publicznych czy kolejnych sporach wewnątrz koalicji.

Rząd ma prawo przedstawiać plany rozwojowe, ale obywatele mają również prawo zapytać: kto zbuduje pojazd, za jaką kwotę, w jakim terminie, przy wykorzystaniu jakich polskich technologii i kto ostatecznie będzie jego właścicielem? Bez takich informacji zapowiedź pozostaje klasyczna formą PR-u politycznego, którą łatwo wykorzystać jako efektowny temat zastępczy.

I na tym właśnie polega coraz częściej stosowana metoda komunikacyjna rządu. Kiedy narastają niewygodne pytania o afery, niespełnione obietnice lub codzienne problemy obywateli, pojawia się wielki projekt, monumentalna inwestycja albo opowieść o historycznym przełomie. Kosmos nadaje się do tego wyjątkowo dobrze – jest spektakularny, trudno szybko zweryfikować realność składanych obietnic i – przede wszystkim – kosmicznie oddalony w czasie.

Nie oznacza to, że Polska powinna zrezygnować z przemysłu kosmicznego. Przeciwnie: powinna go rozwijać konsekwentnie, z udziałem naukowców, przedsiębiorstw i wojska. Tyle że poważna polityka technologiczna wymaga dokumentów, budżetu, terminów i odpowiedzialności, a nie kilku zdań ubranych w teatralne miny wypowiedzianych przed kamerami.

Zenon Witkowski