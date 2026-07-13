Ostrzeżenie dotyczy ekspresów do kawy na gorąco i na zimno Kidisle o numerze modelu KC101B. Oznaczenie znajduje się na naklejce umieszczonej na spodzie urządzenia. Sprzęt był sprzedawany przez internet za pośrednictwem platform Amazon, Walmart i eBay od czerwca 2024 do kwietnia 2026 roku, głównie na rynku amerykańskim.

„Wycofane ekspresy mogą się zatykać, powodując nagromadzenie gorącego płynu lub pary, które następnie mogą zostać niespodziewanie uwolnione podczas użytkowania” – poinformowała CPSC. Usterka stwarza poważne zagrożenie poparzeniem.

Ponad sto zgłoszeń i 27 poszkodowanych

Producent otrzymał 107 zgłoszeń dotyczących nieoczekiwanego wyrzucenia gorącej cieczy lub pary. Odnotowano co najmniej 27 przypadków obrażeń, w tym poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Część poszkodowanych wymagała pomocy medycznej.

Komisja zaapelowała do właścicieli objętego akcją modelu, aby natychmiast przestali go używać. Nie należy ponownie uruchamiać ekspresu w celu sprawdzenia, czy usterka występuje również w konkretnym egzemplarzu.

„Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać korzystania z wycofanych ekspresów i skontaktować się z firmą Kidisle w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Procedura zwrotu wymaga odłączenia urządzenia od prądu, przecięcia przewodu zasilającego, napisania na ekspresie trwałym markerem słowa „Recalled”, czyli „wycofany” oraz przesłania producentowi zdjęcia pokazującego numer modelu i przecięty kabel. Fotografia ma zostać wysłana na adres KidisleKC101Brecall@outlook.com.

Informacja nie oznacza wycofania wszystkich ekspresów marki Kidisle ani powszechnego zagrożenia dotyczącego urządzeń innych producentów. Oficjalne ostrzeżenie obejmuje konkretnie model KC101B sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które kupiły taki ekspres za pośrednictwem zagranicznego sklepu internetowego, powinny sprawdzić oznaczenie na spodzie obudowy i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.