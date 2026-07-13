Pierwsza interwencja miała miejsce w niedzielę podczas kontroli bezpieczeństwa. Funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymał informację o wykryciu amunicji w bagażu podręcznym obywatela Szwajcarii, który planował lot do Norwegii. Kontrola wykazała, że mężczyzna nie posiadał wymaganego pozwolenia na broń obowiązującego na terytorium Polski ani europejskiej karty broni.

Podróżny tłumaczył, że naboje otrzymał w prezencie i zapomniał o ich obecności w plecaku. Amunicja została zabezpieczona, a sprawa będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. Czyn zakwalifikowano jako podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, dotyczącego nielegalnego posiadania broni lub amunicji.

Do drugiego incydentu doszło na pokładzie samolotu przygotowującego się do odlotu do Zurychu. Załoga poinformowała Straż Graniczną o pasażerze, który nie wykonywał poleceń i nie stosował się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas przygotowania do startu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych.

Obywatel Polski dobrowolnie opuścił pokład samolotu i w asyście funkcjonariuszy udał się do terminala, gdzie przeprowadzono dalsze czynności. Po sprawdzeniu w systemach stwierdzono, że nie figuruje jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a jego podróż została przerwana.