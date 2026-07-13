Katarzyna Adamiak pytała Bronisława Wildsteina na antenie Radia Wnet o to, co jeszcze po ostatnich aferach musi się wydarzyć, aby obóz Donalda Tuska stracił władzę. W odpowiedzi publicysta podkreślił, że „Polacy muszą się wreszcie obudzić”.

- „Te afery ujawniają model funkcjonowania systemu [...] który ekipa Tuska konserwowała i rozbudowała. To jest oligarchia postkomunistyczna, która zakorzeniła się w Polsce jeszcze w latach 90”

- stwierdził.

- „To, co widzimy dziś w służbie zdrowia, a w soczewce w Szpitalu Południowym, pokazuje, jak funkcjonuje ten system. Ten system to jest oligarchia – władza nielicznych w swoim interesie”

- dodał.

Jako na przykład działalności tego systemu wskazał na „ostentacyjne dysponowanie pieniędzmi KPO, które pożyczyliśmy i będziemy musieli spłacać”, z których część trafiła na luksusowe dobra konkretnych przedsiębiorców.

- „(…) teraz Najwyższa Izba Kontroli zanalizowała i pokazała, że ogromne pieniądze szły na zupełnie inne rzeczy, te jachty symboliczne, sauny, klub swingersów. Może obywatel powie: co mnie to obchodzi? Powinno go to obchodzić, bo te pieniądze nie idą na rozwój polskiej gospodarki, tylko, jak wspomniałem, na dobra luksusowe dla zaprzyjaźnionych, ale on będzie płacił za to”

- zaznaczył.

Dziennikarz zwrócił też uwagę na podporządkowanie polskiej władzy Brukseli.