Ukraiński nadawca publiczny Suspilne Media podważył sam fakt dokonania ludobójstwa przez ukraińskich nacjonalistów.

- „Polska historiografia oficjalna stwierdza, że 11 lipca 1943 r., podczas okupacji Ukrainy przez nazistowskie Niemcy, rzekomo miała miejsce »krwawa niedziela« na terytorium zachodniej Ukrainy – fala masowych mordów ludności polskiej na Wołyniu”

- czytamy w artykule.

Autorzy stwierdzili, że „tragedia wołyńska” – jak wyrazili się o ludobójstwie na Wołyniu – to zbrodnie na Polakach, ale też na Ukraińcach.

- „Ukraińska Armia Powstańcza sprzeciwiała się Armii Krajowej w warunkach walki partyzanckiej, która doprowadziła do ofiar cywilnych, zarówno Polaków, jak i Ukraińców”

- przekonują.

Były szef ukraińskiego IPN Władimir Wiatrowicz mówił z kolei w rozmowie portalem Ukrainska Pravda o „histerii polskich polityków” przekonując, że dotychczas historia Ukrainy była pisana „przez innych”, ale teraz ukraińskie społeczeństwo „dorasta” do tego, by to zmienić.

Portal Espreso pisał o ekshumacjach, które miały zakończyć się innymi wynikami od spodziewanych przez Polaków.

- „Jednak ukraińska nadzieja, że ten krok będzie podstawą do okazania przez stronę polską dobrej woli, jeszcze się nie spełniła”

- stwierdzili autorzy.

Portal New Voice of Ukraine kreuje natomiast narrację, w której polscy politycy wykorzystują decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych jako pretekst do antyukraińskiego przekazu przed wyborami parlamentarnymi.