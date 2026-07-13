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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Polityka

Sąd odrzuca wniosek o ENA dla Zbigniewa Ziobry!

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła Zbigniewa Ziobry.

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Fot. screenshot: YouTube (Zbigniew Ziobro)
Fot. screenshot: YouTube (Zbigniew Ziobro)

Informując PAP o orzeczeniu, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek zastrzegła, że jest ono niezaskarżalne. Wyjaśniła, że powodem takiej decyzji sądu jest niewykazanie, że były minister sprawiedliwości przebywa lub będzie podróżował na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Poseł Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca parlamentarzyście dopuszczenie się przestępstw w ramach śledztwa dot. domniemanych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister wskazuje natomiast, że w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces, wobec czego zdecydował się opuścić kraj do czasu, aż sytuacja ta nie ulegnie zmianie.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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