Informując PAP o orzeczeniu, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek zastrzegła, że jest ono niezaskarżalne. Wyjaśniła, że powodem takiej decyzji sądu jest niewykazanie, że były minister sprawiedliwości przebywa lub będzie podróżował na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Poseł Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca parlamentarzyście dopuszczenie się przestępstw w ramach śledztwa dot. domniemanych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister wskazuje natomiast, że w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces, wobec czego zdecydował się opuścić kraj do czasu, aż sytuacja ta nie ulegnie zmianie.