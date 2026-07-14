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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Rosja

Putin ma problem! Trump zmienia kurs wobec Rosji

Poparcie Donalda Trumpa dla projektu nowych sankcji wobec Rosji przełamuje trwający od miesięcy impas w Waszyngtonie. Jak poinformował w rozmowie z PAP przedstawiciel Białego Domu, prezydent USA zgadza się na rozwiązania zaproponowane przez zmarłego w sobotę republikańskiego senatora Lindseya Grahama.

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Donald Trump i Władimir Putin
Donald Trump i Władimir Putin · fot. Fot. Daniel Torok - White House Facebook via Wikipedia, domena publiczna / kremlin.ru via Wikipedia, CC BY 4.0

To istotna zmiana, bo wcześniejszy sprzeciw administracji blokował dalsze procedowanie ustawy, mimo szerokiego poparcia w Senacie.

Projekt, nad którym pracowano od ponad roku, zakłada m.in. nowe sankcje na rosyjską gospodarkę w tym sektory: energetyczny, wydobywczy i finansowy. Kluczowym elementem są jednak cła na państwa kupujące rosyjską ropę. Według nieoficjalnych informacji, zaktualizowana wersja przepisów ma być łagodniejsza niż pierwotna propozycja Grahama. Maksymalny poziom ceł ma zostać obniżony z 500 do 100 proc., a same ograniczenia obejmą tylko pięciu największych importerów surowca.

Zmiany dotyczą także kompetencji prezydenta. Nowe przepisy mają przyznać mu szersze możliwości w zakresie przyznawania wyjątków od ceł, co może zwiększyć elastyczność w polityce zagranicznej USA. O uzyskaniu zgody Białego Domu na zmodyfikowany projekt informowali jeszcze w piątek w Kijowie Lindsey Graham oraz trzej senatorowie z obu partii.

Pierwotna wersja ustawy, zgłoszona w kwietniu ubiegłego roku, zdobyła poparcie ponad 80 senatorów, jednak nigdy nie trafiła pod głosowanie. Teraz, po śmierci autora projektu, pojawiają się głosy, by przyjąć przepisy jak najszybciej. 

Źródło: dam/wp.pl,PAP

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