Rosja uderzyła w cywilny statek. Nie żyje trzech marynarzy

Informację o ofiarach przekazali szef administracji wojskowej obwodu odeskiego Ołeh Kiper oraz ukraiński wicepremier Ołeksij Kułeba. Ranni marynarze zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

– To kolejny rosyjski atak na cywilną infrastrukturę portową Ukrainy, zagrażający bezpieczeństwu żeglugi międzynarodowej, stabilności handlu międzynarodowego i bezpieczeństwu żywnościowemu świata – oświadczył Kułeba, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Rosyjskie ataki uderzają w porty i światowy handel

Administracja Portów Morskich Ukrainy podała, że w ostatnich dniach w rosyjskich atakach na infrastrukturę portową zginęło łącznie sześć osób. Jak zaznaczono, byli to marynarze, kierowcy oraz pracownicy portowi, którzy wykonywali swoje obowiązki i nie uczestniczyli w działaniach wojennych.

Ostatnie uderzenie nie było odosobnionym przypadkiem. Rosja wielokrotnie atakowała ukraińskie porty oraz zagraniczne statki korzystające z morskiego korytarza eksportowego. W maju rosyjskie drony uderzyły w trzy jednostki pod obcymi banderami, a w czerwcu ataki na porty nad Morzem Czarnym zaczęły zagrażać eksportowi ukraińskich zbóż, rudy żelaza i innych towarów.

Koncern Kernel, jeden z największych ukraińskich producentów i eksporterów zbóż, wstrzymał działalność w porcie w Czarnomorsku po serii rosyjskich uderzeń. Uszkodzone zostały między innymi magazyny zboża i oleju słonecznikowego oraz infrastruktura przeładunkowa. Termin wznowienia pracy obiektu pozostaje niepewny.

Znaczenie portów obwodu odeskiego wykracza daleko poza gospodarkę samej Ukrainy. Przez odeski węzeł portowy przechodzi ponad 90 proc. ukraińskiego eksportu rolnego oraz całość eksportowanej drogą morską rudy żelaza. Niszczenie tej infrastruktury może więc ograniczać dostawy żywności na rynki zagraniczne i zwiększać koszty transportu.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przeprowadzenie ataku na infrastrukturę portową w Czarnomorsku, twierdząc, że była ona wykorzystywana do obsługi dostaw wojskowych dla ukraińskiej armii. Moskwa nie przedstawiła jednak publicznie dowodów potwierdzających, że zaatakowany statek pod banderą Togo przewoził ładunek wojskowy. Według strony ukraińskiej jednostka rozładowywała nawozy mineralne i miała charakter cywilny.