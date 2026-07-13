Podczas spotkania prezydent Ukrainy miał przedstawić Koreckiemu najważniejsze zadania przyszłego gabinetu. Wśród nich znalazły się przygotowanie Ukrainy na wyjątkowo trudną zimę, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja gospodarki oraz sprawniejsze zarządzanie pomocą przekazywaną przez zagranicznych partnerów.

„Prezydent Ukrainy uważnie śledził działalność Serhija Koreckiego w ostatnich latach i uważa go za jednego z najlepszych menedżerów publicznych w kraju” – podała „Ukraińska Prawda”, powołując się na źródła w otoczeniu głowy państwa. Portal przypomniał, że polityczne notowania Koreckiego wzrosły po poprawie wyników Ukrnafty, którą wcześniej kierował.

Według informatorów propozycja miała zaskoczyć szefa Naftogazu. Zełenski zapytał go, czy w razie potrzeby zgodzi się stanąć na czele rządu. Korecki miał odpowiedzieć twierdząco, choć zaznaczył, że nie zna jeszcze pełnej skali wyzwań i jest gotowy podjąć próbę ich rozwiązania.

Swyrydenko odchodzi z rządu i może trafić do Waszyngtonu

Zmiana na stanowisku premiera jest częścią większej rekonstrukcji ukraińskich władz. Julia Swyrydenko potwierdziła po rozmowie z Zełenskim, że ustępuje z funkcji szefowej rządu. Podziękowała prezydentowi za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej pracy na rzecz państwa, jego wzmocnienia oraz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

Swyrydenko poinformowała, że podczas spotkania z prezydentem rozmawiała o wyzwaniach stojących przed Ukrainą, potrzebnych zmianach w pracy gabinetu oraz relacjach z partnerami międzynarodowymi. Zełenski podziękował jej za „jasną, stabilną i skuteczną pracę” i zaproponował objęcie „nowego i ważnego kierunku relacji z kluczowym partnerem”.

Zełenski nie wskazał oficjalnie, o jakie stanowisko chodzi. Reuters, „Financial Times” i ukraińscy parlamentarzyści informują jednak, że Swyrydenko może zostać nową ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Taka nominacja byłaby logiczna ze względu na jej doświadczenie w kontaktach z Waszyngtonem, udział w negocjacjach gospodarczych oraz wcześniejsze rozmowy z przedstawicielami administracji USA. Na tym etapie pozostaje to jednak scenariusz medialny, a nie potwierdzona decyzja kadrowa.

Oprócz Koreckiego wśród kandydatów na premiera wymieniani byli minister energetyki i były szef rządu Denys Szmyhal, minister obrony Mychajło Fedorow oraz mer Charkowa Ihor Terechow. Zełenski odbył osobne rozmowy z kilkoma potencjalnymi kandydatami, jednak źródła ukraińskich mediów wskazują, że to szef Naftogazu ma obecnie największe szanse.

Jak czytamy, Korecki jest menedżerem sektora energetycznego, a nie politykiem kojarzonym dotychczas z pierwszą linią ukraińskiej sceny partyjnej. Jego wybór oznaczałby postawienie na technokratę w czasie, gdy bezpieczeństwo dostaw energii, odbudowa infrastruktury oraz ochrona sieci przed rosyjskimi atakami stają się jednymi z najważniejszych problemów państwa. Naftogaz wielokrotnie informował w ostatnich miesiącach o uderzeniach w instalacje gazowe i ofiarach wśród pracowników koncernu.

Rekonstrukcja następuje niespełna rok po objęciu urzędu przez Swyrydenko. Zgodnie z ukraińskim prawem odwołanie premiera oznacza dymisję całego gabinetu, choć ministrowie wykonują swoje obowiązki do czasu powołania następców. Zełenski tłumaczy zmiany potrzebą wdrożenia „zaktualizowanej strategii politycznej”, obejmującej również przetasowania w kierownictwie organów ścigania.