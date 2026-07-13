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Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego 13 lipca 2026

Ukraina

Zełenski wybrał faworyta na premiera. Szef Naftogazu miał przyjąć propozycję

Serhij Korecki, prezes państwowego koncernu Naftogaz, jest obecnie głównym kandydatem do objęcia stanowiska premiera Ukrainy. Według źródeł „Ukraińskiej Prawdy” Wołodymyr Zełenski zaproponował mu pokierowanie rządem i usłyszał odpowiedź twierdzącą. Oficjalna nominacja nie została jednak jeszcze ogłoszona, a ostateczną decyzję musi zatwierdzić Rada Najwyższa.

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Wołodymyr Zełenski i Serhij Korecki
Wołodymyr Zełenski i Serhij Korecki · fot. x.com/Wołodymyr Zełenski

Podczas spotkania prezydent Ukrainy miał przedstawić Koreckiemu najważniejsze zadania przyszłego gabinetu. Wśród nich znalazły się przygotowanie Ukrainy na wyjątkowo trudną zimę, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja gospodarki oraz sprawniejsze zarządzanie pomocą przekazywaną przez zagranicznych partnerów.

„Prezydent Ukrainy uważnie śledził działalność Serhija Koreckiego w ostatnich latach i uważa go za jednego z najlepszych menedżerów publicznych w kraju” – podała „Ukraińska Prawda”, powołując się na źródła w otoczeniu głowy państwa. Portal przypomniał, że polityczne notowania Koreckiego wzrosły po poprawie wyników Ukrnafty, którą wcześniej kierował.

Według informatorów propozycja miała zaskoczyć szefa Naftogazu. Zełenski zapytał go, czy w razie potrzeby zgodzi się stanąć na czele rządu. Korecki miał odpowiedzieć twierdząco, choć zaznaczył, że nie zna jeszcze pełnej skali wyzwań i jest gotowy podjąć próbę ich rozwiązania.

Swyrydenko odchodzi z rządu i może trafić do Waszyngtonu

Zmiana na stanowisku premiera jest częścią większej rekonstrukcji ukraińskich władz. Julia Swyrydenko potwierdziła po rozmowie z Zełenskim, że ustępuje z funkcji szefowej rządu. Podziękowała prezydentowi za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej pracy na rzecz państwa, jego wzmocnienia oraz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

Swyrydenko poinformowała, że podczas spotkania z prezydentem rozmawiała o wyzwaniach stojących przed Ukrainą, potrzebnych zmianach w pracy gabinetu oraz relacjach z partnerami międzynarodowymi. Zełenski podziękował jej za „jasną, stabilną i skuteczną pracę” i zaproponował objęcie „nowego i ważnego kierunku relacji z kluczowym partnerem”.

Zełenski nie wskazał oficjalnie, o jakie stanowisko chodzi. Reuters, „Financial Times” i ukraińscy parlamentarzyści informują jednak, że Swyrydenko może zostać nową ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Taka nominacja byłaby logiczna ze względu na jej doświadczenie w kontaktach z Waszyngtonem, udział w negocjacjach gospodarczych oraz wcześniejsze rozmowy z przedstawicielami administracji USA. Na tym etapie pozostaje to jednak scenariusz medialny, a nie potwierdzona decyzja kadrowa.

Oprócz Koreckiego wśród kandydatów na premiera wymieniani byli minister energetyki i były szef rządu Denys Szmyhal, minister obrony Mychajło Fedorow oraz mer Charkowa Ihor Terechow. Zełenski odbył osobne rozmowy z kilkoma potencjalnymi kandydatami, jednak źródła ukraińskich mediów wskazują, że to szef Naftogazu ma obecnie największe szanse.

Jak czytamy, Korecki jest menedżerem sektora energetycznego, a nie politykiem kojarzonym dotychczas z pierwszą linią ukraińskiej sceny partyjnej. Jego wybór oznaczałby postawienie na technokratę w czasie, gdy bezpieczeństwo dostaw energii, odbudowa infrastruktury oraz ochrona sieci przed rosyjskimi atakami stają się jednymi z najważniejszych problemów państwa. Naftogaz wielokrotnie informował w ostatnich miesiącach o uderzeniach w instalacje gazowe i ofiarach wśród pracowników koncernu.

Rekonstrukcja następuje niespełna rok po objęciu urzędu przez Swyrydenko. Zgodnie z ukraińskim prawem odwołanie premiera oznacza dymisję całego gabinetu, choć ministrowie wykonują swoje obowiązki do czasu powołania następców. Zełenski tłumaczy zmiany potrzebą wdrożenia „zaktualizowanej strategii politycznej”, obejmującej również przetasowania w kierownictwie organów ścigania.

Źródło: mp/Ukraińska Prawda, Reuters, Financial Times, Deutsche Welle, Fronda.pl

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