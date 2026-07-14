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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

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Kardynał Gänswein: Restrykcje papieża Franciszka na tradycyjną liturgię zasmuciły Benedykta XVI

Kiedy przeczytałem mu Traditionis custodes, zauważyłem, że w jego sercu zagościł żal. Takie było moje wrażenie” – tak arcybiskup Georg Gänswein opisał reakcję Benedykta XVI na ograniczenia nałożone na sprawowanie tradycyjnej Mszy łacińskiej przez papieża Franciszka w 2021 r. Były osobisty sekretarz Benedykta XVI podzielił się swoimi wrażeniami w wywiadzie udzielonym 7 lipca włoskiej gazecie „Il Giornale” z okazji 19. rocznicy motu proprio Summorum Pontificum, które rozszerzało dostęp do tradycyjnej liturgii łacińskiej.

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Abp Georg Gänswein, papież Francieszek
Abp Georg Gänswein, papież Francieszek · fot. Screenshot - YouTube/Rome Reporters

Abp Gänswein powiedział, że publikacja tego dokumentu przez Benedykta XVI miała na celu przywrócenie w Kościele prawowitego miejsca starszej formie rytu rzymskiego. Papież uważał, że tak naprawdę nigdy „nie była ona zniesiona” i należało jej się „pełne uznanie”. Summorum Pontificum miało też przynieść pokój w liturgicznym życiu Kościoła.

Według byłego sekretarza Benedykta XVI, poprzednik Franciszka cieszył się z rozwoju popularności tradycyjnej liturgii, „zwłaszcza wśród młodszych katolików”. Jego zdaniem były to owoce publikacji Summorum Pontificum. Przykładem są takie wydarzenia jak ciesząca się coraz większą popularnością pielgrzymka z Paryża do Chartres, w której uczestnicy wielu młodych wiernych. „Ta młodzież żywi się pięknem liturgii, nie jest wcale przeciwna Soborowi Watykańskiemu II. To nieprawda, że ci, którzy wykazują się tradycyjną wrażliwością liturgiczną i uczestniczą w Mszach trydenckich, są antysoborowi – każdy, kto tak twierdzi, jest motywowany wyłącznie ideologią” – powiedział abp Gänswein.

Były sekretarz Benedykta XVI, mówiąc o publikacji Summorum Pontificum w 2007 r., stwierdził, że papieżowi nieobce było przyjmowanie krytyki, „jednak, kiedy był przekonany, że coś jest właściwe, parł naprzód ku swojemu celowi i po prostu przyjmował ją do wiadomości”. Głównym celem Benedykta XVI nie było jedynie przeciwdziałanie schizmie związanej z działalnością tradycjonalistycznego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ale przede wszystkim wewnętrzna odnowa liturgiczna i integracja.

Abp Gänswein wyraził nadzieję na usunięcie ograniczeń nałożonych przez papieża Franciszka, uważając obecną chwilę za kairos, czyli właściwy moment, by to zrobić.

 

jjf/LifeSiteNews.com

Źródło: mp/Fronda.pl

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