Do zabójstwa doszło 3 grudnia 2025 roku, gdy Henry wracał do domu po spotkaniu ze znajomymi. Vickrum Singh Digwa zaatakował go 21-centymetrowym ostrzem i zadał mu pięć ciosów. Sąd uznał później, że twierdzenia napastnika o działaniu w obronie własnej oraz o rzekomym rasistowskim ataku ze strony Henry’ego były fałszywe. Digwa został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie nie wcześniej niż po 21 latach.

Nowe światło na ostatnie minuty życia nastolatka rzucają stenogramy dwutygodniowego procesu, do których dotarł „The Sunday Times”. Jeden z mieszkańców zeznał, że słyszał mężczyzn kłócących się na ulicy, a następnie głos Henry’ego mówiącego: „Nie jestem rasistą”. Prokurator Nicholas Lobbenberg przypomniał ławie przysięgłych, że nastolatek zaprzeczał oskarżeniom, „nawet gdy umierał”.

Brat zabójcy, Gurpreet Digwa, zadzwonił pod numer alarmowy i powiedział dyspozytorowi, że Henry miał zaatakować jego brata słownie na tle rasowym. W tle rozmowy słychać było jednak odpowiedź rannego: „Nie, nie zrobiłem tego”.

Policjanci uwierzyli napastnikowi, a ofiarę potraktowali jak podejrzanego

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, Digwa przedstawił siebie jako ofiarę rasistowskiego ataku. Policjanci początkowo zaakceptowali tę wersję i założyli kajdanki ciężko rannemu Henry’emu. Nastolatek mówił, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Jeden z policjantów odpowiedział jednak: „Nie wydaje mi się, kolego, żebyś został dźgnięty”. Nagranie z kamer nasobnych wywołało później oburzenie w całej Wielkiej Brytanii.

Henry doznał rozległego krwotoku wewnętrznego. Rana klatki piersiowej była trudna do zauważenia, a lekarz sądowy ocenił, że jej charakter sprawiał, iż funkcjonariusze najprawdopodobniej nie byliby w stanie uratować mu życia. Nie zmienia to jednak pytania, dlaczego umierającego człowieka skuto kajdankami i traktowano jak sprawcę, podczas gdy właściwy napastnik nie został wówczas zakuty.

Oskarżeniom o rasizm przeczyła również była partnerka Henry’ego, mająca jamajskie i irlandzkie pochodzenie. Zeznała, że jej tożsamość „nigdy nie stanowiła dla niego problemu”, a Henry był wręcz „bardzo dumny” z jej dziedzictwa.

Inny świadek opisywał krzyki dobiegające z ulicy jako coraz bardziej agresywne. Miał usłyszeć słowa: „Ten biały facet zaatakował nas na tle rasowym” oraz groźbę użycia przemocy. Później słyszał mężczyznę, najprawdopodobniej Henry’ego, wołającego: „Umrę, umrę”, na co ktoś odpowiedział mu: „Nie umrzesz, wszystko jest w porządku”.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood powiedziała w parlamencie, że Digwa „zamordował Henry’ego, a następnie kłamał na jego temat, gdy ten umierał, fałszywie oskarżając go o rasizm”. Nazwała zabójstwo „przerażającym i złym czynem”.

Po ujawnieniu policyjnych nagrań Niezależny Urząd ds. Postępowania Policji rozszerzył postępowanie dotyczące dwóch funkcjonariuszy. Badane jest podejrzenie poważnego naruszenia obowiązków, a także to, czy na ich decyzje mogły wpłynąć kwestie rasy, religii lub obawy przed napięciami społecznymi.

Sprawa nie zakończyła się również wraz z wyrokiem wobec Digwy. Jego matka, Kiran Kaur, została uznana za winną pomocy sprawcy poprzez usunięcie narzędzia zbrodni z miejsca ataku. Sam Digwa, jego brat i ojciec nie przyznali się natomiast do kolejnych zarzutów dotyczących posiadania broni znalezionej w rodzinnym domu. Proces w tej sprawie zaplanowano na 2027 rok.

Jednocześnie brytyjska prokurator generalna skierowała minimalny wymiar kary Digwy do Sądu Apelacyjnego jako potencjalnie rażąco łagodny. Sąd zdecyduje, czy okres 21 lat należy wydłużyć.

Śmierć Henry’ego Nowaka stała się symbolem dramatycznego odwrócenia ról: zabójca oskarżył ofiarę, policja początkowo uwierzyła jemu, a ciężko ranny nastolatek umierał w kajdankach, próbując udowodnić własną niewinność. Jego słowa „Nie jestem rasistą” pokazują, jak skutecznie fałszywe oskarżenie może zdominować pierwsze minuty policyjnej interwencji – nawet wtedy, gdy prawdziwa ofiara błaga o pomoc.

Sikh Murderer of Handcuff Teen Henry Nowak Jailed For Lifehttps://t.co/yiktX0Glxf — Breitbart London (@BreitbartLondon) June 1, 2026