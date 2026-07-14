Atak na Ukrainki w Bielsko-Białej. 54-latek z zarzutami

Do zdarzenia doszło w niedzielę. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano dorosłego mężczyznę, wulgarnie atakującego dwie dziewczynki, ponieważ są Ukrainkami.
- „Gówniary wyrosły na naszych pieniądzach. Zaraz się to skończy. Będziecie wypie**** tam na swoją Ukrainę”
- mówi mężczyzna.
Kiedy jedna z dziewczynek prosi agresora, by jej nie dotykał, interweniować postanowiła inna pasażerka.
- „Nie dotykać? A ty co? Sama jesteś ukraińską kur. Wypie****** z tego kraju***”
- krzyczał agresor.
Mężczyzna usłyszał zarzuty
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska przekazała dziś Polskiej Agencji Prasowej, że 54-letni mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy, w tym dwóch małoletnich oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi mu kara nawet trzech lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny. Nie może on też kontaktować się z pokrzywdzonymi.
- „Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na wstępny charakter postępowania i przede wszystkim dobro pokrzywdzonych, nie informujemy o treści tych wyjaśnień”
- zaznaczyła prok. Moś-Brachowska.
Wcześniej śledczy przesłuchali poszkodowane 11-latki.
- „Przedstawiły przebieg zdarzenia. Jedno, co mogę powiedzieć, to że wykluczone jest tutaj działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony”
- przekazała rzecznik prokuratury.
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