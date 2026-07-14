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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

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Antybalistyczna Koalicja Rakietowa z Ukrainą bez udziału Polski

Dziewięć europejskich państw ogłosiło powstanie nowej inicjatywy obronnej, której celem jest rozwój zdolności antybalistycznych na kontynencie. Wspólne oświadczenie, opublikowane przez Pałac Elizejski, podpisały Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia oraz Ukraina. Wśród sygnatariuszy zabrakło Polski.

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Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron · fot. Fot. President Of Ukraine via Wikipedia, domena publiczna

Podkreślili oni, że rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych wymaga skoordynowanej odpowiedzi i budowy nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie.

Nowa koalicja ma mieć wyłącznie defensywny charakter i opierać się na wspólnych działaniach przemysłów obronnych, badań oraz wymiany doświadczeń operacyjnych. Jak zaznaczono w komunikacie, kluczowe będzie stworzenie zintegrowanej architektury obrony, która nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale również umożliwi skuteczne odstraszanie potencjalnych zagrożeń.

Autorzy deklaracji zapowiedzieli szybkie rozpoczęcie prac nad wspólnymi wymaganiami operacyjnymi, powołaniem grup roboczych oraz przygotowaniem planu działania, który pozwoli osiągnąć pierwsze zdolności operacyjne. Istotnym elementem współpracy ma być również dzielenie się danymi oraz poszukiwanie źródeł finansowania dla badań i rozwoju technologii. W dokumencie podkreślono także znaczenie doświadczeń Ukrainy zdobytych podczas wojny z Rosją.

Źródło: dam/PAP

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