„Siły Dowództwa Centralnego USA wznowią blokowanie ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i z nich wypływającego 14 lipca o godz. 16 czasu wschodniego” – podał CENTCOM. Amerykańskie dowództwo zapowiedziało, że działania obejmą jednostki zmierzające do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz opuszczające je.

Amerykańskie okręty mają zatrzymywać statki płynące do Iranu

Blokada ma obejmować wszystkie irańskie porty, terminale naftowe oraz obszary przybrzeżne. Ostrzeżenie skierowano do statków wszystkich bander. Jednostka próbująca wejść do objętego operacją portu albo go opuścić bez zgody może zostać przechwycona, zawrócona lub zajęta. W przypadku odmowy wykonania poleceń dopuszczono możliwość użycia siły.

Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia cieśniny Ormuz. CENTCOM zapewnia, że amerykańskie wojsko nadal będzie wspierało ruch statków przepływających przez regionalne wody, jeżeli jednostki nie zmierzają do Iranu ani nie opuszczają jego portów. Neutralny tranzyt do portów innych państw ma pozostać dozwolony.

Decyzję o wznowieniu blokady Donald Trump ogłosił po kolejnych irańskich atakach na żeglugę w cieśninie Ormuz i zaostrzeniu walk między USA a Iranem. Prezydent zapowiedział także pobieranie opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku od statków korzystających z amerykańskiej ochrony. Wojsko nie przedstawiło jednak dotąd zasad funkcjonowania tego mechanizmu ani podstaw jego egzekwowania.

Sytuacja militarna pozostaje napięta. CENTCOM poinformował dziś o zakończeniu kolejnej fali uderzeń na irańskie cele wojskowe. Jednocześnie ruch statków przez cieśninę jest ograniczony, ponieważ armatorzy obawiają się zarówno irańskich ataków, jak i rozpoczynającej się amerykańskiej operacji.

Podczas poprzedniej blokady, prowadzonej od kwietnia do czerwca, Amerykanie przechwytywali i zawracali jednostki zmierzające do Iranu. W pierwszej dobie operacji żaden statek nie miał przełamać blokady, a sześć jednostek handlowych zawróciło po otrzymaniu poleceń od amerykańskich sił.