Wiele emocji wywołało wystąpienie prof. Przemysława Czarnka, który wyraził przekonanie, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w NATO i Unii Europejskiej do wywarcia presji na gloryfikujące UPA władze Ukrainy. Ocenił, że dopóki ukraińskie władze nie zmienią swojej postawy, Unia Europejska powinna zatrzymać udzielaną Ukrainie pomoc.

Do słów kandydata PiS na premiera odniósł się prezes tej partii Jarosław Kaczyński, który oświadczył, że jego ugrupowanie opowiada się za udzielaniem wsparcia napadniętemu przez Rosję państwu. Zapowiedział również, iż „sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii”. Za stanowisko to Jarosławowi Kaczyńskiemu postanowił podziękować ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Bodnar.

- „Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie za wsparcie Ukrainy!”

- napisał dyplomata na X.com.

Prezes PiS: Podtrzymuję swoje stanowisko

Prezes PiS wpisu ambasadora nie pozostawił bez odpowiedzi.

- „Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło”

- podkreślił Jarosław Kaczyński.