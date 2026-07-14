Prezes TK: Tusk chce wprowadzić procesy inkwizycyjne

W czasie konferencji prasowej w Paryżu premier Donald Tusk odniósł się do wczorajszej decyzji sądu, który nie zgodził się na wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła Zbigniewa Ziobry. Szef rządu stwierdził, że „w sporach formalnych ginie to, co jest najważniejsze, to znaczy skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców, w tym byłych polityków”. Pokusił się przy tym o… wyrażenie niezadowolenia z postawy niektórych sędziów i prokuratorów.

- „Czeka nas jeszcze naprawdę dużo roboty i nie chcę tutaj ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych jego przedstawicieli w prokuraturze czy sądownictwie, ale mam naprawdę sporo do zrobienia tutaj”

- powiedział.

Dopytywany przez dziennikarzy o zaufanie do ministra Waldemara Żurka zapewnił, że jest on „naprawdę zdeterminowany”. Wskazał, że problemem jest to, iż większość rządząca „nie jest w stanie, w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, realnie przebudować prokuratury”. Wobec tego, jak powiedział, „czasami ma wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce”.

- „Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją, między innymi w prokuraturze”

- stwierdził.

Prezes TK: To próba zamachu stanu

Do wypowiedzi przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej odniósł się na antenie Telewizji Republika prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

- „Myślę, że zawiadomienie o przestępstwie ustrojowym zamachu stanu spowodowało, że (prokuratorzy i sędziowie-red.) zdają sobie sprawę z konsekwencji, tego, co może ich czekać w przyszłości. Że kiedyś w Polsce konstytucja musi być przywrócona. A to, że Tusk próbuje się wycofywać rakiem, poświęcać Żurka i innych ministrów związanych ze sprawami bezpieczeństwa, to jest inna kwestia”

- powiedział.

Prezes sądu konstytucyjnego podkreślił, że obóz władzy „łamie konstytucję, ale przede wszystkim ustawy i akty niższego rzędu na skutek poleceń, czy też podżegania przez Donalda Tuska, który powiedział, że będzie prawo stosował tak, jak on je rozumie”.

- „A on nie rozumie prawa, nie jest prawnikiem, otoczył się takimi ludźmi, dla których pozytywne prawo nie istnieje”

- stwierdził.

- „Donald Tusk próbuje dokonać zamachu stanu, wprowadzić w Polsce procesy inkwizycyjne, takie, żeby oponenci polityczni, czyli osoby, które nie zgadzają się z jego działalnością publiczną w zakresie przestrzegania prawa i konstytucji, były łamane i zamykane do więzień”

- dodał.