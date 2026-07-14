Dzień: wtorek, 14 lipca 2026 Imieniny: Marceliny, Bonawentury, Kamila Liturgia: Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Polityka

Prezes PiS o zatrzymaniu Świrskiego: Tonący brzytwy się chwyta…

„Tonący brzytwy się chwyta…” – napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zatrzymania byłego prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (RADIO WARSZAWA 106,2 FM, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (RADIO WARSZAWA 106,2 FM, Janusz Jaskółka)

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś rano Macieja Świrskiego w ramach śledztwa dot. byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Sprawa wywołała wiele emocji. Komentatorzy zwracają uwagę, że śledztwo dotyczy zdarzeń znanych od 9 lat i opiera się na dokumentach, a Maciej Świrski niedawno przeszedł zawał. Stąd pojawiają się pytania o zasadność tego typu środków zastosowanych dziś wobec b. szefa KRRiT.

Prezes PiS reaguje

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. 

- „To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia”

- stwierdził.

- „Dzisiejsze poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem rzekomo wielkich nadużyć to element systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie”

- dodał.

Zapewnił, że jego środowisko „obserwuje te działania i wyciągnie z nich konsekwencje”.

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej