Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś rano Macieja Świrskiego w ramach śledztwa dot. byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Sprawa wywołała wiele emocji. Komentatorzy zwracają uwagę, że śledztwo dotyczy zdarzeń znanych od 9 lat i opiera się na dokumentach, a Maciej Świrski niedawno przeszedł zawał. Stąd pojawiają się pytania o zasadność tego typu środków zastosowanych dziś wobec b. szefa KRRiT.

Prezes PiS reaguje

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia”

- stwierdził.

- „Dzisiejsze poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem rzekomo wielkich nadużyć to element systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie”

- dodał.

Zapewnił, że jego środowisko „obserwuje te działania i wyciągnie z nich konsekwencje”.