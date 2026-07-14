Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś rano Macieja Świrskiego w ramach śledztwa dot. byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Sprawa wywołała wiele emocji. Komentatorzy zwracają uwagę, że śledztwo dotyczy zdarzeń znanych od 9 lat i opiera się na dokumentach, a Maciej Świrski niedawno przeszedł zawał. Stąd pojawiają się pytania o zasadność tego typu środków zastosowanych dziś wobec b. szefa KRRiT.
Prezes PiS reaguje
Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
- „To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia”
- stwierdził.
- „Dzisiejsze poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem rzekomo wielkich nadużyć to element systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie”
- dodał.
Zapewnił, że jego środowisko „obserwuje te działania i wyciągnie z nich konsekwencje”.
Tonący brzytwy się chwyta…
To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia.
Dzisiejsze…
— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.