Spotkanie ma się odbyć po południu w Sejmie. Rozmówcy PAP z KO spodziewają się, że odbywając się przed sejmową przerwą wakacyjną, będzie ono miało charakter podsumowujący i mobilizujący parlamentarzystów przed przyszłorocznymi wyborami. Informatorzy spodziewają się jednak również dyscyplinującego przemówienia premiera, związanego z kolejnymi aferami, w tym z doniesieniami na temat specjalnego traktowania polityków KO w placówkach zdrowia.

- „Pewnie będzie mowa o ostatnich wydarzeniach, ale bardziej w kontekście reformy ochrony zdrowia i o planie na ostatni rok przed wyborami. Być może będzie też o współpracy koalicyjnej i o rozliczeniach PiS, bo ten temat jest ważny dla naszych wyborców”

- mówi jeden z rozmówców PAP.