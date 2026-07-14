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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Polityka

Będzie próbował zdyscyplinować posłów? Tusk zwołuje posiedzenie klubu

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zwołał na jutro posiedzenie swojego klubu. Jak donoszą media, jego celem ma być zdyscyplinowanie parlamentarzystów KO i zmobilizowanie ich przez przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

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Fot. screenshot: YouTube (Sejm RP)
Fot. screenshot: YouTube (Sejm RP)

Spotkanie ma się odbyć po południu w Sejmie. Rozmówcy PAP z KO spodziewają się, że odbywając się przed sejmową przerwą wakacyjną, będzie ono miało charakter podsumowujący i mobilizujący parlamentarzystów przed przyszłorocznymi wyborami. Informatorzy spodziewają się jednak również dyscyplinującego przemówienia premiera, związanego z kolejnymi aferami, w tym z doniesieniami na temat specjalnego traktowania polityków KO w placówkach zdrowia.

- „Pewnie będzie mowa o ostatnich wydarzeniach, ale bardziej w kontekście reformy ochrony zdrowia i o planie na ostatni rok przed wyborami. Być może będzie też o współpracy koalicyjnej i o rozliczeniach PiS, bo ten temat jest ważny dla naszych wyborców”

- mówi jeden z rozmówców PAP.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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