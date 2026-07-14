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Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego 14 lipca 2026

Polityka

Minister Żurek kieruje wniosek o uchylenie immunitetu wiceszefowi MSZ

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłom Katarzynie Ueberhan z Lewicy, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu z PSL i Tadeuszowi Chrzanowi z PiS.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Władysław T. Bartoszewski)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Władysław T. Bartoszewski)

Poseł Lewicy Katarzynie Ueberhan prokuratura chce postawić zarzuty związane ze śledztwem dot. złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego. 

W przypadku posła i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego chodzi o zawiadomienie złożone przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, dot. m.in. domniemanego przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych. 

Posła Tadeusza Chrana z Prawa i Sprawiedliwości prokuratura podejrzewa o nadużycie uprawnień. 

Wiceszef MSZ z zarzutami?

- „To, że prokuratorzy Waldemara Żurka gonią za politykami opozycji nie jest już żadną nowiną. Jak jednak zostanie odebrane przez PSL - głównego koalicjanta  rządu Tuska - żądanie Waldemara Żurka uchylenia przez Sejm immunitety posłowie Teofilowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Pełni on dziś funkcję sekretarza stanu w MSZ i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków partii kierowanej przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza”

- zauważa portal wPolityce.pl.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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