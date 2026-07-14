Poseł Lewicy Katarzynie Ueberhan prokuratura chce postawić zarzuty związane ze śledztwem dot. złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego.

W przypadku posła i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego chodzi o zawiadomienie złożone przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, dot. m.in. domniemanego przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych.

Posła Tadeusza Chrana z Prawa i Sprawiedliwości prokuratura podejrzewa o nadużycie uprawnień.

Wiceszef MSZ z zarzutami?

- „To, że prokuratorzy Waldemara Żurka gonią za politykami opozycji nie jest już żadną nowiną. Jak jednak zostanie odebrane przez PSL - głównego koalicjanta rządu Tuska - żądanie Waldemara Żurka uchylenia przez Sejm immunitety posłowie Teofilowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Pełni on dziś funkcję sekretarza stanu w MSZ i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków partii kierowanej przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza”

- zauważa portal wPolityce.pl.