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Środa XV tygodnia okresu zwykłego 15 lipca 2026

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„Żuliki w eleganckich krawatach”. O. Rydzyk ostro o niektórych politykach

O. Tadeusz Rydzyk nie szczędził słów krytyki niektórym z polityków zasiadających w sejmowych ławach. „Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej Ziemi” – skwitował redemptorysta.

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O. Tadeusz Rydzyk
O. Tadeusz Rydzyk · fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe via Wikipedia – Fot. Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska, domena publiczna

Słowa te padły podczas 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. O. Rydzyk powiedział do zebranych:

„Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku - czyń dobrze”.

Wspominał o totalitaryzmach – hitlerowskim i komunistycznym – które zaczynały od kłamstwa. Mówił o atakach na Kościół i księży w tamtych czasach i sugerował, że z podobnymi atakami mamy do czynienia dziś w Polsce. Dodawał, że grzech może się zdarzyć wszędzie, ponieważ niepokalana była tylko Maryja:

„Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża?”.

Apelował, by nie dawać się zwieść kłamstwom. Skrytykował niektórych polityków, mówiąc:

„Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej Ziemi […] w krawatach eleganckich mówią, w koszulach”.

Źródło: dam/PAP

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