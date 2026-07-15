„Z myślą o 500. rocznicy objawień Matki Bożej z Guadalupe rozpoczynamy etap odnowy instytucjonalnej”. Po rezygnacji ks. kanonika Efraína Hernándeza Díaza z funkcji rektora Bazyliki Matki Bożej kard. Aguiar Retes wyjaśnił, że wybór jego następcy był owocem procesu słuchania i rozeznawania. Ks. kanonik Daniel Víctor Villalobos Ortiz został wybrany po rozpatrzeniu propozycji Kapituły oraz Rady Stałej Konferencji Episkopatu Meksyku, w ramach procesu odnowy duszpasterskiej maryjnego sanktuarium.

Odnowa z myślą o rocznicy objawień

Prymas Meksyku wyjaśnił, że ten nowy początek oznacza rozpoczęcie etapu odnowy w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe, jednym z głównych sanktuariów maryjnych w Ameryce Łacińskiej i na świecie. Celem jest wzmocnienie jej misji duszpasterskiej oraz przygotowanie tego miejsca pielgrzymek do jednego z najważniejszych wydarzeń Kościoła w Meksyku: obchodów 500-lecia objawień maryjnych.

Przypomniał również, że sanktuarium już od kilku lat przygotowuje się do tego jubileuszu. Od 2022 r. trwa Międzykontynentalna Nowenna do Matki Bożej z Guadalupe – inicjatywa zainspirowana przez papieża Franciszka, która proponuje dziewięcioletnią drogę duchową i zakończy się 12 grudnia 2031 r.

W tym kontekście kard. Aguiar Retes podkreślił, że odnowa stanowi szansę na umocnienie misji Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe w perspektywie jubileuszu. Jak zaznaczył, jest to „opatrznościowe wezwanie do odnowienia naszego zaangażowania duszpasterskiego”.

Odnowa struktur w służbie ewangelizacji

Kardynał zauważył, że wraz z mianowaniem nowego rektora rozpoczyna się nowy etap odnowy instytucjonalnej i duszpasterskiej, ukierunkowany na poprawę obsługi pielgrzymów oraz umocnienie misji ewangelizacyjnej powierzonej temu sanktuarium.

Wyjaśnił, że odnowa obejmie aktualizację procesów administracyjnych, organizacyjnych i duszpasterskich, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych w Rzymie w papieskich bazylikach – Matki Bożej Większej oraz św. Piotra, a także uwzględniając obowiązujące przepisy cywilne i kościelne. Celem jest stworzenie instytucji jeszcze lepiej zorganizowanej i skuteczniej realizującej swoją misję.

W tym duchu podkreślił, że chodzi o „zapewnienie, aby całe życie Bazyliki było nieustannie podporządkowane jej podstawowemu zadaniu: głoszeniu Jezusa Chrystusa”. Zapowiedział również większą współodpowiedzialność poszczególnych obszarów działalności oraz większą przejrzystość procesów instytucjonalnych, aby Bazylika nadal mogła rozwijać kult Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe i prowadzić pielgrzymów ku głębszej komunii oraz pełniejszemu uczestnictwu w życiu i misji Kościoła.

Słuchać, by lepiej służyć pielgrzymom

Purpurat wyjaśnił również, że proces ten rozpoczął się już w ubiegłym roku od szeregu przeglądów o charakterze administracyjnym i organizacyjnym dotyczących funkcjonowania sanktuarium, o których poinformowano Konferencję Episkopatu Meksyku, Nuncjaturę Apostolską oraz Stolicę Apostolską.

Kardynał zaznaczył, że w trakcie tych działań zapewniono możliwość wysłuchania osób bezpośrednio zaangażowanych. Pozwoliło to wskazać obszary wymagające wzmocnienia zarówno w zakresie działalności ewangelizacyjnej, organizacji wewnętrznej, jak i codziennej opieki nad milionami pielgrzymów.

Arcybiskup Meksyku ogłosił również powołanie Archidiecezjalnej Komisji ds. obchodów 500. rocznicy objawień maryjnych. W jej skład wejdą przedstawiciele poszczególnych wikariatów oraz Biura Komunikacji Archidiecezji Prymasowskiej Meksyku.

Zadaniem komisji będzie koordynacja i integrowanie różnych inicjatyw duszpasterskich archidiecezji, aby Kościół w Meksyku i na całym świecie mógł godnie przygotować się do tego historycznego wydarzenia.

Kard. Aguiar Retes wezwał także do przeżywania tych wydarzeń w duchu komunii i jedności, unikając interpretacji, które mogłyby prowadzić do podziałów. Zachęcił, aby rozpocząć ten proces odnowy pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, której słowa od pięciu stuleci nieustannie rozbrzmiewają: „Czyż nie jestem tutaj Ja, twoja matka?”.