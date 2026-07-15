Funkcjonariusze z Grupy Zamiejscowej w Zamościu Placówki Straży Granicznej w Lublinie w ramach przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali obywatela Uzbekistanu. Cudzoziemiec opuścił Zakład Karny w Zamościu, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Mężczyzna organizował transporty nielegalnych migrantów z rejonu granicy Polski z Białorusią, odwożąc ich później w głąb kraju. Cudzoziemiec mając pełną świadomość tego, że łamie prawo, czerpał z nielegalnego procederu znaczne korzyści finansowe.

Wydalenie z Polski

W związku z tym, iż dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce stanowił zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium RP, wydano mu decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna został doprowadzony do lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie i opuścił terytorium Polski. Wydalony obywatel Uzbekistanu przez okres 10 lat nie będzie mógł powrócić do Polski. Otrzymał również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen.