Do zdarzenia doszło w centrum Bytowa w czwartek 9 lipca. To właśnie wtedy grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat pobiła 36-latka i 44-letnią kobietę. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci natychmiast przystąpili do wyjaśniania sprawy. Na miejscu pracował technik, który przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziały w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niestety, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych pobity 36-latek w sobotni wieczór zmarł.

Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia nadal badane są przez bytowskich śledczych pod nadzorem prokuratora. Kluczowe dla dalszego toku będą wyniki zleconej sekcji zwłok. Po jej wykonaniu kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Za to przestępstwo przewidziana jest surowa kara, a sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzech napastników zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.