O zatrzymaniu poinformował wcześniej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak:
„CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię «Sprawiedliwe Sądy»”.
W swoim komentarzu na x.com prezes PiS stwierdził:
„To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia”.
Dodał, że poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem „rzekomo wielkich nadużyć” stanowią element:
„[…] systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie”.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że:
„To nie ma nic wspólnego z praworządnością”.
Zapewnił, że działania te są obserwowane i „wyciągniemy z nich konsekwencje”.
Tonący brzytwy się chwyta…
To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia.
Dzisiejsze…
— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.