O zatrzymaniu poinformował wcześniej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak:

„CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 r. środki fundacji na kampanię «Sprawiedliwe Sądy»”.

W swoim komentarzu na x.com prezes PiS stwierdził:

„To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m. in. w ministra Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia”.

Dodał, że poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem „rzekomo wielkich nadużyć” stanowią element:

„[…] systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie”.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że:

„To nie ma nic wspólnego z praworządnością”.

Zapewnił, że działania te są obserwowane i „wyciągniemy z nich konsekwencje”.