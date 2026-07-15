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Środa XV tygodnia okresu zwykłego 15 lipca 2026

Niemcy

Niemcy nie chcą iść w kamasze. Ujawniono dane

W Niemczech wyraźnie rośnie liczba osób odmawiających służby wojskowej z powodów sumienia. Jak poinformował Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego, do końca czerwca 2026 roku złożono już 5862 takie wnioski.

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Bundeswehra
Bundeswehra · fot. Fot. ilustracyjne Dirk Vorderstraße via Flickr, CC BY 2.0

Oznacza to, że wniosków złożono więcej niż w całym 2025 roku – podkreśla pch24.pl. Zjawisko to pojawia się w momencie, gdy państwo zaczyna ponownie podkreślać znaczenie służby wojskowej.

Od początku roku wszyscy mężczyźni w Niemczech po ukończeniu 18 lat otrzymują specjalny kwestionariusz, w którym mają określić swoje predyspozycje oraz nastawienie do wojska. Działania te są interpretowane jako przygotowanie gruntu pod ewentualny powrót poboru powszechnego.

Odmowa służby nie jest jednak automatyczna. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony i zatwierdzony przez odpowiedni urząd. Niemieckie prawo dopuszcza taką możliwość ze względu na sprzeciw sumienia, co ma swoje korzenie w doświadczeniach II wojny światowej. To właśnie wtedy armia stała się narzędziem zbrodni, co do dziś wpływa na postrzeganie wojska przez część społeczeństwa.

Źródło: dam/pch24.pl

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