Niemcy nie chcą iść w kamasze. Ujawniono dane

Oznacza to, że wniosków złożono więcej niż w całym 2025 roku – podkreśla pch24.pl. Zjawisko to pojawia się w momencie, gdy państwo zaczyna ponownie podkreślać znaczenie służby wojskowej.

Od początku roku wszyscy mężczyźni w Niemczech po ukończeniu 18 lat otrzymują specjalny kwestionariusz, w którym mają określić swoje predyspozycje oraz nastawienie do wojska. Działania te są interpretowane jako przygotowanie gruntu pod ewentualny powrót poboru powszechnego.

Odmowa służby nie jest jednak automatyczna. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony i zatwierdzony przez odpowiedni urząd. Niemieckie prawo dopuszcza taką możliwość ze względu na sprzeciw sumienia, co ma swoje korzenie w doświadczeniach II wojny światowej. To właśnie wtedy armia stała się narzędziem zbrodni, co do dziś wpływa na postrzeganie wojska przez część społeczeństwa.