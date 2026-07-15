Według badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość straciły dokładnie tyle samo – 1,1 punktu procentowego od ostatniego sondażu. Na KO zagłosować chce 28,6 proc. badanych, a na PiS – 23 proc. Podium ze wzrostem o 3,5 punktu i poparciem 15,7 proc. Polaków zamyka Konfederacja.

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 10,2 proc. i wzrostem o 0,6 punktu, Lewica którą wybrało 7,5 proc. badanych (więcej o 0,4 punktu od poprzedniego sondażu) oraz PSL balansujące na granicy progu wyborczego – 5,2 proc. i wzrost dokładnie o 0,2 punktu.

Razem notuje poparcie rzędu 4 proc., a Polska 2050 zaledwie 0,6 proc. 5,2 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo chciałoby zagłosować. Sondaż przeprowadzono w dniach 10-12 lipca.