Polacy zostali zapytani w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy i wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w służbie zdrowia. Aż 77,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

56,3 proc. z tych odpowiedzi to „zdecydowanie tak”, z kolei 21,1 proc. badanych odpowiedziało „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest tylko 16,8 proc. uczestników sondażu, przy czym odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło tylko 6 proc. osób, a 12,8 proc. „raczej nie”. Zdania w sprawie nie ma tylko 3,8 proc. badanych.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że w tej kwestii panuje konsensus, bez względu na sympatie polityczne. Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej – zmiany popiera 82,7 proc., a wśród wyborców opozycji – 73,2 proc. Jeśli chodzi o osoby niezdecydowane lub niegłosujące – poparcie to wynosi 78,8 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 lipca.