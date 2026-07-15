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Środa XV tygodnia okresu zwykłego 15 lipca 2026

Sondaż

Polacy mają dość. Miażdżący wynik sondażu dot. zarobków lekarzy

Afery związane ze służbą zdrowia sprawiają, że Polacy niezwykle krytycznie podchodzą do kwestii wynagrodzenia lekarzy. Wynik najnowszego sondażu jest po prostu miażdżący.

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Lekarze, fot. ilustracyjne
Lekarze, fot. ilustracyjne · fot. Fot. unsplash.com

Polacy zostali zapytani w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy i wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w służbie zdrowia. Aż 77,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

56,3 proc. z tych odpowiedzi to „zdecydowanie tak”, z kolei 21,1 proc. badanych odpowiedziało „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest tylko 16,8 proc. uczestników sondażu, przy czym odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło tylko 6 proc. osób, a  12,8 proc. „raczej nie”. Zdania w sprawie nie ma tylko 3,8 proc. badanych.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że w tej kwestii panuje konsensus, bez względu na sympatie polityczne. Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej – zmiany popiera 82,7 proc., a wśród wyborców opozycji – 73,2 proc. Jeśli chodzi o osoby niezdecydowane lub niegłosujące – poparcie to wynosi 78,8 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 lipca.

Źródło: dam/PAP

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