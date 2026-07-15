Informację o powrocie Świrskiego do domu potwierdziła portalowi wPolityce.pl jego żona. Oznacza to, że Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nie wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie. Szczegółowa treść zarzutów i pełny wykaz zastosowanych środków mają zostać oficjalnie przedstawione podczas konferencji prasowej prokuratury zapowiedzianej na środę na godz. 10.

Świrski został zatrzymany we wtorek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wraz z nim zatrzymano Cezarego Jurkiewicza, również byłego członka zarządu PFN. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że agenci działali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo dotyczy kampanii „Sprawiedliwe sądy”

Postępowanie dotyczy decyzji podejmowanych w 2017 roku w związku z finansowaniem przez Polską Fundację Narodową kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Według śledczych członkowie zarządu PFN mogli dopuścić się nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, wyrządzając fundacji szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł.

Kampania towarzyszyła politycznemu sporowi wokół zmian w polskim sądownictwie. Jej materiały przedstawiały przykłady kontrowersyjnych orzeczeń i zachowań sędziów, uzasadniając potrzebę reform. Krytycy wskazywali natomiast, że Polska Fundacja Narodowa została powołana przede wszystkim do promocji Polski za granicą, a nie do finansowania krajowej kampanii dotyczącej bieżącej polityki.

Cezary Jurkiewicz wcześniej również usłyszał zarzuty i został zwolniony. Prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Gdy podejmowano tę decyzję, przesłuchanie Świrskiego jeszcze trwało.

Wokół zatrzymania od początku pojawiały się mocne zarzuty opozycji o polityczny i pokazowy charakter działań służb. Zwracano uwagę, że śledztwo dotyczy wydarzeń sprzed dziewięciu lat, a zatrzymania i poranne przeszukania przeprowadzono w sposób budzący ogromne zainteresowanie mediów. Prokuratura odpowiada, że prowadzi postępowanie dotyczące konkretnej szkody majątkowej i decyzji byłych władz PFN.