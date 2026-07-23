– Ukraina prowadzi wojnę informacyjną przeciwko Polsce – ocenił Ziemkiewicz w nagraniu opublikowanym w internecie. Jego zdaniem „wydawanie takich instrukcji” oraz wspieranie przez ambasadę fundacji i działaczy nagłaśniających zdarzenia stawiające Polaków w złym świetle może być „elementem hybrydowej wojny informacyjnej”.

– Jeśli ktoś wydaje instrukcję, że gdy jesteś źle traktowany, przyjdź do ambasady albo zgłoś to na specjalną infolinię, to byłoby zrozumiałe. Ale tu jest co innego. Tu jest powiedziane: nagrywaj, nagrywaj i upowszechnij – przekonywał publicysta.

Co z poradnikiem?

Dokument „Obowiązki i prawa obywateli Ukrainy w Polsce. Jak działać w sytuacjach kryzysowych” został przygotowany przez ukraińską ambasadę we współpracy z aplikantem adwokackim Dawidem Dehnertem. Ukazał się jednak już w lutym 2026 roku i zawiera przede wszystkim wskazówki dotyczące kontaktów z policją, Strażą Graniczną, zatrzymania, przemocy, dyskryminacji i problemów dzieci w szkołach.

W części dotyczącej agresji autorzy zalecają zachowanie spokoju, unikanie kłótni i odejście w bezpieczne miejsce. Poszkodowany może zapamiętać wygląd napastnika, ustalić świadków oraz zrobić zdjęcie lub nagranie, o ile nie naraża przy tym swojego bezpieczeństwa. Materiał może zostać wykorzystany jako dowód albo przekazany policji lub prokuraturze.

– Jeżeli tak nie jest w tej instrukcji, to ja się ze wszystkiego wycofam – zastrzegł sam Ziemkiewicz.

Poradnik, o którym mowa, może budzić uzasadnione pytania o sposób, w jaki ukraińska dyplomacja opisuje napięcia społeczne w Polsce. Ambasador Wasyl Bodnar napisał w przedmowie, że Ukraińcy powinni przestrzegać polskiego prawa, szanować miejscowe tradycje i korzystać z oficjalnych źródeł informacji. Oby, te razy ukraińskiego dyplomaty jego współobywatele wzięli sobie mocno do serca.