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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Polityka

Godzina prawdy w PiS. Trwa spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej rozpoczęła się rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Media określają ją jako „spotkanie ostatniej szansy”, ponieważ w czwartek o północy mija termin wyznaczony politykom należącym do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną poza formalnymi strukturami partii.

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Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński · fot. via Flickr.com/PiS

Spór dotyczy przede wszystkim założonego przez byłego premiera stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki chce pozostać w PiS, ale dotychczas nie deklarował rezygnacji z organizacji, która – jak przekonuje – ma pracować nad programem i odzyskiwaniem wyborców utraconych przez prawicę.

– Nie pozwolę, żeby osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji – mówił Morawiecki w opublikowanym nagraniu. W kolejnym wpisie podkreślił, że „wielki obóz patriotyczny to dziś najlepsze rozwiązanie dla Polski”.

Ultimatum pozostaje w mocy

Stanowisko kierownictwa PiS jest znacznie bardziej kategoryczne. Rzecznik partii Rafał Bochenek uznał aktywność Rozwoju Plus za „działalność rozłamową” i ostrzegł, że czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu będą nieodwracalne.

– Działalność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów – napisał Bochenek. Władze PiS zapowiadają, że decyzje dotyczące polityków, którzy nie podporządkują się uchwale, podejmie Komitet Polityczny partii.

Pierwsza rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim, przeprowadzona kilka dni wcześniej, nie przyniosła przełomu. Tym razem stawką jest nie tylko przyszłość Rozwoju Plus, ale również dalsza pozycja byłego premiera w PiS i jedność największego ugrupowania opozycyjnego. Do chwili przygotowania tekstu nie ogłoszono wyniku spotkania.

Źródło: mp/PAP, RMF FM, X, Fronda.pl

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