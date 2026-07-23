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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Uwaga

Jakie bezrobocie? Jak za Tuska… ponad 900 tys. osób bez pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła na koniec czerwca 2026 roku 5,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w maju, ale jednocześnie o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

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Urząd pracy, bezrobocie
Urząd pracy, bezrobocie · fot. Screenshot - YouTube/Telewizja Mazury

„Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc., tj. obniżyła się o 0,1 pkt proc. w skali miesiąca, ale wzrosła o 0,7 pkt proc. w skali roku” – przekazał GUS.

W urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. bezrobotnych. W porównaniu z majem ich liczba spadła o 1,6 proc., jednak wobec czerwca 2025 roku zwiększyła się aż o 13,1 proc. Miesiąc wcześniej w rejestrach pozostawało 915,9 tys. osób.

Polska nadal w unijnej czołówce, ale już nie na drugim miejscu

Dane krajowe i unijne pokazują różne wartości, ponieważ GUS liczy osoby zarejestrowane w urzędach pracy, natomiast Eurostat obejmuje ludzi bez zatrudnienia, którzy aktywnie szukają pracy i są gotowi ją podjąć.

Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 3,1 proc., co odpowiadało około 546 tys. osób. Miesiąc wcześniej wskaźnik wynosił 3 proc., a liczba bezrobotnych była szacowana na 542 tys.

Polska pozostaje w ścisłej czołówce Unii Europejskiej, ale nie zajmuje już drugiego miejsca. W maju niższe bezrobocie odnotowano w Bułgarii i Czechach – po 2,9 proc. Polska z wynikiem 3,1 proc. znalazła się na kolejnym miejscu wspólnie z Cyprem. Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 5,9 proc.

Czerwcowy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych można częściowo wiązać z sezonowym wzrostem zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie, gastronomii i turystyce. Nie zmienia to jednak faktu, że liczba osób w rejestrach urzędów pracy jest wyraźnie wyższa niż przed rokiem.

Źródło: mp/GUS, Eurostat, ISBnews, Fronda.pl

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