Gęsty dym na Warszawą! Płonie salon samochodowy [WIDEO]

Informacje o zdarzeniu pochodziły przede wszystkim od mieszkańców, którzy jako pierwsi zwrócili uwagę na rozległy słup dymu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym jednostki straży pożarnej oraz karetkę pogotowia.

Potwierdzono, że ogień objął salon oraz warsztat samochodowy Forda. Pożar rozprzestrzenił się także na pojazdy znajdujące się przed budynkiem. Według dostępnych informacji płomienie trawiły kilkanaście aut, a strażacy prowadzą intensywne działania gaśnicze zarówno w obrębie samego obiektu, jak i na zewnątrz. Na razie nie podano szczegółów dotyczących przyczyn pożaru ani ewentualnych poszkodowanych.