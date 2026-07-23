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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Pilne

Gęsty dym na Warszawą! Płonie salon samochodowy [WIDEO]

Nad prawobrzeżną częścią Warszawy od rana unoszą się gęste kłęby ciemnego dymu, które są widoczne z dużej odległości i wzbudziły niepokój mieszkańców Targówka. Jak wynika z relacji świadków, początkowo trudno było ustalić źródło pożaru, ponieważ w okolicy przy ulicy Krasnobrodzkiej znajduje się kilka salonów samochodowych.

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Straż pożarna
Straż pożarna · fot. ilustracyjne - Pixabay.com

Informacje o zdarzeniu pochodziły przede wszystkim od mieszkańców, którzy jako pierwsi zwrócili uwagę na rozległy słup dymu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym jednostki straży pożarnej oraz karetkę pogotowia.

Potwierdzono, że ogień objął salon oraz warsztat samochodowy Forda. Pożar rozprzestrzenił się także na pojazdy znajdujące się przed budynkiem. Według dostępnych informacji płomienie trawiły kilkanaście aut, a strażacy prowadzą intensywne działania gaśnicze zarówno w obrębie samego obiektu, jak i na zewnątrz. Na razie nie podano szczegółów dotyczących przyczyn pożaru ani ewentualnych poszkodowanych.

 

 

Źródło: dam/niezalezna.pl

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